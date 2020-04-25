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Кто принимал участие в республиканском субботнике вместе с Президентом в Петриковском районе?

25.04.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 апреля общенациональный субботник прошел в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра работа кипела в парках и скверах, на территории знаковых мест нашей страны. Высшие должностные лица, местные власти, трудовые коллективы приводили в порядок места отдыха, историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовили к летнему сезону детские лагеря.

По традиции, наравне со всеми трудился и Президент.

Александр Лукашенко конец апреля традиционно проводит на юге страны. Глава государства посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Возрождению этих земель уделяется особое внимание.

Кто принимал участие в республиканском субботнике вместе с Президентом в Петриковском районе?

Кто принимал участие в республиканском субботнике вместе с Президентом в Петриковском районе?

В этом году визит Президента совпал с республиканским субботником. Александр Лукашенко, как и обещал, принял участие в посадке деревьев на территории Национального парка «Припятский» в Петриковском районе. Перед началом работ – небольшой инструктаж от профессионалов лесного хозяйства.

Кто принимал участие в республиканском субботнике вместе с Президентом в Петриковском районе?

Этому сеянцу сосны сразу же попадает запас веществ и питания. Приживаемость практически 100 % такой посадки.

Вместе с главой государства трудились те, с кем он обычно работает, но сегодня президентскую бригаду пополнил еще и четвероногий помощник.

Кто принимал участие в республиканском субботнике вместе с Президентом в Петриковском районе?

Кто принимал участие в республиканском субботнике вместе с Президентом в Петриковском районе?

На площади в 1,5 гектара высадили 8 тысяч саженцев сосны. Парк расположен в междуречье Припяти, Ствиги и Уборти. Здесь под особой охраной находится около 200 тысяч гектаров территории и более трети занимает абсолютный резерват дикой природы.

Александр Лукашенко на республиканском субботнике: Это традиция, мы от этой традиции не отступаем

Кто принимал участие в республиканском субботнике вместе с Президентом в Петриковском районе?

Кто принимал участие в республиканском субботнике вместе с Президентом в Петриковском районе?

Кто принимал участие в республиканском субботнике вместе с Президентом в Петриковском районе?

Общаясь с журналистами, Президент прокомментировал еще одно ожидаемое мероприятие апреля. Традиционно, именно в этом месяце глава государства обращается с Посланием к белорусскому народу и парламенту. В 2020 году складывается непростая ситуация в мире. С учетом того, что Беларусь является неотъемлемой частью мирового сообщества и не может оставаться в стороне, Александр Лукашенко принял решение перенести обращение, но оно, как и выборы Президента, обязательно состоится.

«Много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ». Президент о том, почему принял решение перенести Послание

Кто принимал участие в республиканском субботнике вместе с Президентом в Петриковском районе?

Кто принимал участие в республиканском субботнике вместе с Президентом в Петриковском районе?

И как сообщил сегодня заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, всего в трудовом марафоне приняли участие 2 миллиона 300 тысяч человек.

Собрано порядка 8 миллионов 700 тысяч рублей.

Собранные во время субботника средства будут направлены на реализацию важных проектов.

Кто принимал участие в республиканском субботнике вместе с Президентом в Петриковском районе?

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. 25 апреля общенациональный субботник прошел в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра работа кипела в парках и...
 
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