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В Беларуси прошел большой субботник: заработано 8 миллионов 700 тысяч рублей
Источник материала: ОНТ
8 миллионов 700 тысяч рублей – именно столько заработали белорусы на субботнике. Половина денег останется в местных бюджетах. Остальные пойдут на строительство Национального художественного музея и модернизацию мемориального комплекса на месте сожженной деревни Олы в Светлогорском районе. Сегодня по традиции порядок наводили все вместе, во всех уголках страны. В основном, конечно, на улице. Этот субботник можно называть максимально «зелёным».
Плюс 17 берез и рябин, 500 кустарников – «зеленым фондом» столицы сегодня занимались и специалисты Администрации Президента. Теперь площадка для отдыха возле обновленного стадиона «Динамо» (его сотрудники тоже присоединились к субботнику) станет еще уютнее
Перчатки, лейки, лопаты – арсенал этого дня. Почти полсотни новых растений теперь греются под солнцем и у Свислочи в Парке 40-летия Октября.
А вот в Госконтроле на субботник вышли больше тысячи человек. Кто-то остался на местах, остальные высадили ели на проспекте Рокоссовского. Место выбрали не случайно.
С лопатами в руках свое утро начали и сотрудники органов внутренних дел. На субботник вышел не только весь руководящий состав милиции, но и ветераны, те, кто службе посвятил больше 30, а то и 50 лет. У памятника коллегам, погибших при исполнении служебного долга, они высадили липовую аллею
В Гомельской области акцент сделали на воинские захоронения, мемориалы, памятники героям-освободителям.
Субботник – это, конечно, не только озеленение, люди метут, моют, чистят. И не для кого-то, исключительно для себя. Отдельное внимание – детским лагерям. Тут руки нужны каждый сезон
Военные сегодня провели генеральную уборку в частях. На субботник вышли и сотрудники Президентского спортивного клуба во главе с Дмитрием Лукашенко на площадку возле Клуба тенниса.
Один выходной день – и столько полезных дел. Практически понедельник! К тому же, сколько еще общественно нужного сделают за счет денег, уже заработанных на субботнике. И это все благодаря каждому, кто потратил несколько часов в свой выходной.
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8 миллионов 700 тысяч рублей – именно столько заработали белорусы на субботнике. Половина денег останется в местных бюджетах. Остальные пойдут на строительство...
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