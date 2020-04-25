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В Беларуси прошел большой субботник: заработано 8 миллионов 700 тысяч рублей

25.04.2020 16:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси прошел большой субботник: заработано 8 миллионов 700 тысяч рублей

8 миллионов 700 тысяч рублей – именно столько заработали белорусы на субботнике. Половина денег останется в местных бюджетах. Остальные пойдут на строительство Национального художественного музея и модернизацию мемориального комплекса на месте сожженной деревни Олы в Светлогорском районе. Сегодня по традиции порядок наводили все вместе, во всех уголках страны. В основном, конечно, на улице. Этот субботник можно называть максимально «зелёным».

Плюс 17 берез и рябин, 500 кустарников – «зеленым фондом» столицы сегодня занимались и специалисты Администрации Президента. Теперь площадка для отдыха возле обновленного стадиона «Динамо» (его сотрудники тоже присоединились к субботнику) станет еще уютнее 

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: «Традиционно коллектив Администрации работает по благоустройству парковых территорий в городе Минске. С учетом ситуации, которая складывается в этом году, сложно было куда-то уехать далеко».

Перчатки, лейки, лопаты – арсенал этого дня. Почти полсотни новых растений теперь греются под солнцем и у Свислочи в Парке 40-летия Октября. 

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального Собрания Беларуси: «Физический труд – вообще это замечательно, конечно. Потому что мы в силу своего рода деятельности зачастую лишены такой возможности. Нравится работать на воздухе, нравится работать с растениями. Любая работа, которая приносит тебе удовольствие и удовлетворение, – это очень хорошо.

А вот в Госконтроле на субботник вышли больше тысячи человек. Кто-то остался на местах, остальные высадили ели на проспекте Рокоссовского. Место выбрали не случайно.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси: «Сейчас, к сожалению, нам не пришлось участвовать в акции неделя леса, но мы присоединились к посадке деревьев приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и символично то, что этот субботник у нас проходит на улице, носящей имя одного из великих прославленных полководцев того времени – Константина Рокоссовского».

С лопатами в руках свое утро начали и сотрудники органов внутренних дел. На субботник вышел не только весь руководящий состав милиции, но и ветераны, те, кто службе посвятил больше 30, а то и 50 лет. У памятника коллегам, погибших при исполнении служебного долга, они высадили липовую аллею

В Гомельской области акцент сделали на воинские захоронения, мемориалы, памятники героям-освободителям. 

Субботник – это, конечно, не только озеленение, люди метут, моют, чистят. И не для кого-то, исключительно для себя. Отдельное внимание – детским лагерям. Тут руки нужны каждый сезон

Военные сегодня провели генеральную уборку в частях. На субботник вышли и сотрудники Президентского спортивного клуба во главе с Дмитрием Лукашенко на площадку возле Клуба тенниса.

Один выходной день – и столько полезных дел. Практически понедельник! К тому же, сколько еще общественно нужного сделают за счет денег, уже заработанных на субботнике. И это все благодаря каждому, кто потратил несколько часов в свой выходной. 

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Теги: Минск
 
 
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