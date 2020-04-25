Брестские предприниматели благоустраивают территорию городской набережной

Источник материала: Виртуальный Брест

Субботник у каждого свой. Одни организации сажают деревья, а другие чистят территорию от мусора. Главное, чтобы все было красиво, ухоженно и радовало глаз. Потому совсем не случайно индивидуальные предприниматели Бреста сегодня вышли на берег реки Мухавец в зону отдыха, чтобы почистить его к лету.





Горы ломаных веток, бытовой мусор, сухостой. Такие «артефакты» собирали ударники сегодняшнего субботника – представители мелкого бизнеса. Работали они в районе лодочной станции, которую сами же и открыли год назад. Сделали тогда своеобразный подарок к 1000-летию города, возродив заброшенную территорию. Теперь, вот, развивают ее дальше.

















Несколько ипэшников уже выкупили площадки, предоставленные горисполкомом, и к лету здесь появятся аттракционы, зоны отдыха. А пока нужно навести порядок, причем земля, на которой трудятся бизнесмены, уже выходит за границы участков, им отведенных. Но какая разница, говорят предприниматели, город же общий.

- Если у тебя есть силы и можешь чем-то помочь – не надо ждать с моря погоды, - рассуждает предприниматель Олег Цветков, в минуту отдыха.









Олег – один из частников, выигравших конкурс. К лету на отведенные площадки он поставит здесь батут, песочницу, скамейки. А пока приводит в порядок прилегающую к зоне отдыха территорию:

- Да, можно было бы сказать, что это не наша зона ответственности. Но ведь в первую очередь это нужно нам. Здесь когда-то вообще была свалка, а сейчас все окультурили, получили дополнительный объект для досуга. Теперь надо поддерживать чистоту. Кто, если не мы, жители Бреста? Приятно ведь жить в чистом и красивом городе.

Олега поддерживают коллеги, Евгений Панцевич и Валентин Чешун. Они тоже активно вкладывались в развитие проката лодок и катамаранов, возле которого ведут работы. И добавляют: лучше, чем сам, никто не сделает.

Работы не початый край. Александр Стремоус, предприниматель , организовавший бизнесменов-добровольцев на субботник, сетует, мусора много. И призывает отдельных горожан подумать о чистоте:

- Хотелось бы одних призвать к культуре. Не сорить на отдыхе, не бросать мусор в воду, ведь его прибивает к берегу. А другим предложить вот так же выйти на берег реки и поработать. Иной раз вижу, как возмущенные интернет-пользователи выкладывают в сети фото мусора. У воды, в лесах. Возмущаются, что грязно, но никто не призывает соблюдать чистоту или выходить на уборку. Но это же наш дом. А без уборки дома никак.





Всего в Брестской области по предварительным данным на субботник вышло свыше 330 человек. В фонд субботника планируется перечислить около миллиона рублей. Средства пойдут на подготовку детских лагерей к летнему сезону и благоустройство мест боевой славы.