«Минск» обыграл «Славию», прервав трехматчевую серию поражений

Источник материала: Tut.by

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25 апреля тремя матчами продолжился шестой тур чемпионата Беларуси по футболу . Вчера минское «Динамо», у руля которого стал новый тренерский штаб во главе с Леонидом Кучуком, одержало уверенную победу над «Смолевичами» . Новая страница в истории «Динамо» начинается с победы.

Сегодня в Мозыре местная «Славия» проиграла «Минску». Мозыряне, начав бодро чемпионат, теряют очки три тура подряд.

25 апреля основное внимание болельщиков будет приковано к матчу в Бресте, куда приедет «Шахтер» в гости к «Динамо». Оба клуба неважно стартовали в чемпионате и находятся в середине и внизу турнирной таблицы.



Чемпионы сыграют третий матч против «Шахтера» с начала сезона. Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Этот матч будет интересен тем, что Брест будет играть без двух основных центральных защитников — Габи Кики и Евгения Хачериди. Они были удалены в матче предыдущего тура в Витебске. А Хачериди к тому же чуть не подрался с судьей . Игрока дисквалифицировали на пять матчей и влепили штраф в 1350 рублей.

В «Шахтере» также потери. Сергей Политевич заработал четыре желтые карточки и пропустит матч. Александр Сачивко травмирован, и его участие в матче под вопросом. Но к тренировкам в общей группе приступил Никола Антич.

Но это еще не все! Как сообщил «Прессбол», в списке травмированных брестского «Динамо» находятся Денис Лаптев, Павел Савицкий, Артем Быков и Кирилл Печенин.

«У «Шахтера» травмированы Роман Бегунов и Лаша Шиндагоридзе.

«Горняки» мало забивают, но и не много пропускают. В матче против «Слуцка», который они проиграли, команда создала достаточно моментов, чтобы забить, но не сложилось. Божил вратарь «сахарных», а Дарко Бодул не забил пенальти.

В кубковых матчах в последнее время сильнее брестчане, а вот в чемпионате «Динамо» не может обыграть солигорчан уже почти пять лет, с июля 2015 года.

Пожалуй, матч в Бресте может быть самым веселым в этом туре!

«Городея» принимает БАТЭ, не самое любимое место борисовчан, мягко говоря. Кстати, «желто-синие» повторили свой антирекорд по набранным очкам после пяти туров. Семь очков у борисовчан было в 2000 году.

Лидирующий «Слуцк» сыграет против аутсайдера из Бобруйска, «Рух» поедет в Жодино, а «Ислочь» сразится против «Витебска».





25 апреля пройдут три игры:

«Славия» — ФК «Минск» — 1:3

Мозырь. 25 апреля. Стадион «Юность».

Судьи: Д. Дмитриев (Фаниполь), В. Русак (Жодино), П. Мазуро (Молодечно).

«Славия»: Барановский (к) — Жук, Потапов, Тымонюк, Малькевич — Раевский, Костров (Сенько, 53), Шевченко — Нар, Василевич (Тетте, 55), Котляров (Кривошеев, 75).

ФК «Минск»: Леонов — Рыжук, Чаговец (Зинович, 91), Прищепа — Яроцкий (Ролович, 52), Залеский, Остроух, Евдокимов — Хващинский, Грибовский, Шрамченко (Арт.Васильев, 68).

Голы: 0:1 — Грибовский (30). 0:2 — Яроцкий (46). 1:2 — Жук (79). 1:3 — Артем Васильев (82).

Предупреждения: Яроцкий (11), Тымонюк (35), Залеский (56).

Столичный клуб наконец прервал трехматчевую серию поражений, уверенно обыграв в Мозыре местную «Славию». Минчане открыли счет на 30-й минуте, а после перерыва сразу же удвоили перевес.

Хозяева вернулись в игру за 12 минут до конца матча, когда Владислав Жук решился на дальний удар с левой ноги, послав мяч в дальний угол ворот «Минска». Мозыряне бросились спасать игру, оголили тылы и были наказаны голом в свои ворота.

«Славия» с плохим настроением будет готовиться к ответному кубковому матчу в Борисове.

ФК «Городея» — БАТЭ — 0:0

Матч начался.

«Динамо-Брест» — «Шахтер», 19.00.

26 апреля тур завершится еще тремя матчами:

ФК «Слуцк» — «Белшина», 14.00;

«Торпедо-БелАЗ» — «Рух», 16.00;

«Ислочь» — ФК «Витебск», 18.00.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки «Торпедо-БелАЗ» 5 10 ФК «Слуцк» 5 10 ФК «Витебск» 5 10 ФК «Городея» 5 9 «Энергетик-БГУ» 6 9 ФК «Минск» 6 9 «Ислочь» 5 9 «Динамо» (Минск) 6 9 «Неман» 6 8 «Славия» 6 7 БАТЭ 5 7 «Рух» 5 7 «Динамо» (Брест) 5 7 «Шахтер» 5 5 ФК «Смолевичи» 6 3 «Белшина» 5 2

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Опрос Чего Кучук добьется в "Динамо" в этом году? Завоюет медали 43% Станут середняками 46% Провалят чемпионат 12% С этого устройства голос уже учтен 734 ответа