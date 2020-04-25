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«Минск» обыграл «Славию», прервав трехматчевую серию поражений
Источник материала: Tut.by
25 апреля тремя матчами продолжился шестой тур
Сегодня в Мозыре местная «Славия» проиграла «Минску». Мозыряне, начав бодро чемпионат, теряют очки три тура подряд.
25 апреля основное внимание болельщиков будет приковано к матчу в Бресте, куда приедет «Шахтер» в гости к «Динамо». Оба клуба неважно стартовали в чемпионате и находятся в середине и внизу турнирной таблицы.
Этот матч будет интересен тем, что Брест будет играть без двух основных центральных защитников — Габи Кики и Евгения Хачериди. Они были удалены в матче предыдущего тура в Витебске. А Хачериди к тому же
В «Шахтере» также потери. Сергей Политевич заработал четыре желтые карточки и пропустит матч. Александр Сачивко травмирован, и его участие в матче под вопросом. Но к тренировкам в общей группе приступил Никола Антич.
Но это еще не все! Как сообщил «Прессбол», в списке травмированных брестского «Динамо» находятся Денис Лаптев, Павел Савицкий, Артем Быков и Кирилл Печенин.
«У «Шахтера» травмированы Роман Бегунов и Лаша Шиндагоридзе.
«Горняки» мало забивают, но и не много пропускают. В матче против «Слуцка», который они проиграли, команда создала достаточно моментов, чтобы забить, но не сложилось. Божил вратарь «сахарных», а Дарко Бодул не забил пенальти.
В кубковых матчах в последнее время сильнее брестчане, а вот в чемпионате «Динамо» не может обыграть солигорчан уже почти пять лет, с июля 2015 года.
Пожалуй, матч в Бресте может быть самым веселым в этом туре!
«Городея» принимает БАТЭ, не самое любимое место борисовчан, мягко говоря. Кстати, «желто-синие» повторили свой антирекорд по набранным очкам после пяти туров. Семь очков у борисовчан было в 2000 году.
Лидирующий «Слуцк» сыграет против аутсайдера из Бобруйска, «Рух» поедет в Жодино, а «Ислочь» сразится против «Витебска».
25 апреля пройдут три игры:
«Славия» — ФК «Минск» — 1:3
Мозырь. 25 апреля. Стадион «Юность».
Судьи: Д. Дмитриев (Фаниполь), В. Русак (Жодино), П. Мазуро (Молодечно).
«Славия»: Барановский (к) — Жук, Потапов, Тымонюк, Малькевич — Раевский, Костров (Сенько, 53), Шевченко — Нар, Василевич (Тетте, 55), Котляров (Кривошеев, 75).
ФК «Минск»: Леонов — Рыжук, Чаговец (Зинович, 91), Прищепа — Яроцкий (Ролович, 52), Залеский, Остроух, Евдокимов — Хващинский, Грибовский, Шрамченко (Арт.Васильев, 68).
Голы: 0:1 — Грибовский (30). 0:2 — Яроцкий (46). 1:2 — Жук (79). 1:3 — Артем Васильев (82).
Предупреждения: Яроцкий (11), Тымонюк (35), Залеский (56).
Столичный клуб наконец прервал трехматчевую серию поражений, уверенно обыграв в Мозыре местную «Славию». Минчане открыли счет на 30-й минуте, а после перерыва сразу же удвоили перевес.
Хозяева вернулись в игру за 12 минут до конца матча, когда Владислав Жук решился на дальний удар с левой ноги, послав мяч в дальний угол ворот «Минска». Мозыряне бросились спасать игру, оголили тылы и были наказаны голом в свои ворота.
«Славия» с плохим настроением будет готовиться к ответному кубковому матчу в Борисове.
ФК «Городея» — БАТЭ — 0:0
Матч начался.
«Динамо-Брест» — «Шахтер», 19.00.
26 апреля тур завершится еще тремя матчами:
ФК «Слуцк» — «Белшина», 14.00;
«Торпедо-БелАЗ» — «Рух», 16.00;
«Ислочь» — ФК «Витебск», 18.00.
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25 апреля продолжился шестой тур чемпионата Беларуси по футболу, который подарит два ярких матча.
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