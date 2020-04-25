«А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?»: Регину Тодоренко затравили в Сети за высказывания о домашнем насилии

Источник материала: ОНТ

Украинскую телеведущую Регину Тодоренко, известную благодаря шоу «Орел и Решка», осудили в соцсетях за высказывания о домашнем насилии в интервью для Peopletalk, пишет Lenta.ru.

Регина Тодоренко сказала такую фразу: «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?».

Пользователи подняли бурное обсуждение этих слов и встали на защиту жертв, а не насильников. Комментаторы оставли сотни гневных сообщений под ее публикациями, делясь своими историями, в которых они или их знакомые становились жертвами насилия.

Тодоренко после этого извинилась за некорректные формулировки: «Я прошу прощения за некорректные формулировки по поводу домашнего насилия. Я против любого насилия, в принципе. Возможно, я не готова говорить о том, что со мной произошло. Возможно, я не хочу выглядеть жалкой».

Также стало известно, что телеведущую лишили титула «Женщина года» по версии журнала Glamour, об этом написали в Instagram -аккаунте издания.

Фото:Instagram.com/reginatodorenko

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