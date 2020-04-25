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Первый белорусский стендап-клуб просит о помощи
Источник материала: Tut.by
Первый белорусский стендап-клуб
Стендап-клуб обратился за помощью ко всем неравнодушным людям к стендап-комедии и комедии в целом. В Telegram-канале клуба
— Мы держались март и апрель, но теперь у нас нет никаких ресурсов, чтобы оплатить аренду и коммуналку за май. В условиях, когда официально у нас нет карантина, нет пандемии, но и нет людей в зале — наши средства на балансе закончились, а мы находимся в здании государственного сектора, который нам говорит — плати.
Автор кампании по сбору средств, один из создателей клуба Дмитрий Нарышкин уточняет, что весь прошлый год в Минске создавали место, где люди смогут веселиться, а комики — заниматься своим любимым делом. Клуб работал семь дней в неделю с июля 2019 и половина мероприятий в StandUp Comedy Hall были со свободным входом. Но сейчас дом белорусской комедии может исчезнуть.
— Если у нас получится выжить в этих условиях, то как только снова можно будет собираться у нас — мы сделаем серию концертов для всех кто принял участие в нашем сборе, это даже не обсуждается.
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Первый белорусский стендап-клуб StandUp Comedy Hall просит о помощи. На molamola стартовала кампания по сбору средств, чтобы комики на Куйбышева, 45 смогли оплатить аренду и...
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