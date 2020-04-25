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Первый белорусский стендап-клуб просит о помощи

25.04.2020 17:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый белорусский стендап-клуб StandUp Comedy Hall просит о помощи. На molamola стартовала кампания по сбору средств, чтобы комики на Куйбышева, 45 смогли оплатить аренду и коммунальные услуги за май.


Фото: vk.com/standupcomedyhall

Стендап-клуб обратился за помощью ко всем неравнодушным людям к стендап-комедии и комедии в целом. В Telegram-канале клуба появилось сообщение, в котором говорится, что администрация клуба до последнего надеялась, что до сбора средств дело не дойдет.

— Мы держались март и апрель, но теперь у нас нет никаких ресурсов, чтобы оплатить аренду и коммуналку за май. В условиях, когда официально у нас нет карантина, нет пандемии, но и нет людей в зале — наши средства на балансе закончились, а мы находимся в здании государственного сектора, который нам говорит — плати.

Автор кампании по сбору средств, один из создателей клуба Дмитрий Нарышкин уточняет, что весь прошлый год в Минске создавали место, где люди смогут веселиться, а комики — заниматься своим любимым делом. Клуб работал семь дней в неделю с июля 2019 и половина мероприятий в StandUp Comedy Hall были со свободным входом. Но сейчас дом белорусской комедии может исчезнуть.

— Если у нас получится выжить в этих условиях, то как только снова можно будет собираться у нас — мы сделаем серию концертов для всех кто принял участие в нашем сборе, это даже не обсуждается.

По ссылке можно перевести любую сумму. Сколько именно средств нужно на покрытие расходов, не сообщается. На molamola сбор заявлен на 30 тысяч рублей, на данный момент собрано 1755 рублей. Но, еще раз обращает внимание Дмитрий Нарышкин, эти деньги пойдут не комикам, сбор создан на покрытие аренды и коммунальных платежей.

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Теги: Минск
 
 
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Первый белорусский стендап-клуб StandUp Comedy Hall просит о помощи. На molamola стартовала кампания по сбору средств, чтобы комики на Куйбышева, 45 смогли оплатить аренду и...
 
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