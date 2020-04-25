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Минск может принять хоккейный турнир с участием четырех сборных

25.04.2020 17:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минск может принять хоккейный турнир с участием четырех сборных

В августе этого года в Минске может пройти международный турнир по хоккею с участием сборных Беларуси, Франции и Дании.

Это будет этап подготовки к решающей стадии олимпийской квалификации, старт которой запланирован на 27 августа. Товарищеский турнир в Минске должен пройти с 21 по 23 августа. Все матчи состоятся на «Чижовка-Арене». За путевку на Олимпиаду белорусы поспорят в группе D. Соперниками наших хоккеистов станут словаки, австрийцы и поляки. Квалификационный турнир пройдёт в Братиславе.

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Теги: Минск
 
 
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В августе этого года в Минске может пройти международный турнир по хоккею с участием сборных Беларуси, Франции и Дании. Это будет этап подготовки к решающей стадии...
 
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