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Минск может принять хоккейный турнир с участием четырех сборных
Источник материала: ОНТ
В августе этого года в Минске может пройти международный турнир по хоккею с участием сборных Беларуси, Франции и Дании.
Это будет этап подготовки к решающей стадии олимпийской квалификации, старт которой запланирован на 27 августа. Товарищеский турнир в Минске должен пройти с 21 по 23 августа. Все матчи состоятся на «Чижовка-Арене». За путевку на Олимпиаду белорусы поспорят в группе D. Соперниками наших хоккеистов станут словаки, австрийцы и поляки. Квалификационный турнир пройдёт в Братиславе.
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В августе этого года в Минске может пройти международный турнир по хоккею с участием сборных Беларуси, Франции и Дании. Это будет этап подготовки к решающей стадии...
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