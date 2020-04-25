Авиакомпания Белавиа будет летать в Вену с 25 апреля

Авиакомпания «Белавиа» планирует полеты ежедневно в международный аэропорт «Швехат» с вылетом из Минска в 8.50 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 14.25 (по вторникам, четвергам и субботам). Обратный вылет в Национальный аэропорт "Минск" планируется в 10.45 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 16.15 (по вторникам, четвергам и субботам). Обратный вылет в Национальный аэропорт "Минск" планируется в 10.45 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 16.15 (по вторникам, четвергам и субботам).

Полеты планируется осуществлять на комфортабельном авиалайнере Embraer 175 вместимостью 76 мест. Время в пути составит около 2-х часов.

Стоимость авиабилетов при покупке на сайте belavia.by в одну сторону составит от 69 евро, включая таксы и сборы, и от 146 евро – туда-обратно.



