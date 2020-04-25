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Авиакомпания Белавиа будет летать в Вену с 25 апреля
Источник материала: Партизан
«Рейс в Вену – это первый шаг на пути к возвращению привычного уклада жизни», - отметил Анатолий Гусаров, генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа».
Полеты планируется осуществлять на комфортабельном авиалайнере Embraer 175 вместимостью 76 мест. Время в пути составит около 2-х часов.
Стоимость авиабилетов при покупке на сайте belavia.by в одну сторону составит от 69 евро, включая таксы и сборы, и от 146 евро – туда-обратно.
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«Рейс в Вену – это первый шаг на пути к возвращению привычного уклада жизни», - отметил Анатолий Гусаров, генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа».
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