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Под Полоцком у BMW лопнуло колесо - автомобиль вылетел в кювет и перевернулся
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы при опрокидывании кроссовера в Полоцком районе. Об этом
Авария произошла 24 апреля, около 15.00, на 107-м километре трассы Витебск — Полоцк — граница Латвии. По предварительной информации, у BMW X5 во время движения произошла разгерметизация колеса, поэтому автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.
В результате ДТП 43-летний и 14-летний пассажиры BMW получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Водитель кроссовера в аварии не пострадал.
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В аварии пострадали два человека, в том числе ребенок.
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