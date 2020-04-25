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Под Полоцком у BMW лопнуло колесо - автомобиль вылетел в кювет и перевернулся

25.04.2020 18:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы при опрокидывании кроссовера в Полоцком районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла 24 апреля, около 15.00, на 107-м километре трассы Витебск — Полоцк — граница Латвии. По предварительной информации, у BMW X5 во время движения произошла разгерметизация колеса, поэтому автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.


Фото: ГАИ

В результате ДТП 43-летний и 14-летний пассажиры BMW получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Водитель кроссовера в аварии не пострадал.

 
Теги: Витебск
 
 
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В аварии пострадали два человека, в том числе ребенок.
 
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