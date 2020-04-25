Под Полоцком у BMW лопнуло колесо - автомобиль вылетел в кювет и перевернулся

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы при опрокидывании кроссовера в Полоцком районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла 24 апреля, около 15.00, на 107-м километре трассы Витебск — Полоцк — граница Латвии. По предварительной информации, у BMW X5 во время движения произошла разгерметизация колеса, поэтому автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.



Фото: ГАИ

В результате ДТП 43-летний и 14-летний пассажиры BMW получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Водитель кроссовера в аварии не пострадал.