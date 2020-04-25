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Никто не забыт: в Минске нашли захоронение советских военнопленных
25.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Никто не забыт. Останки советских военнопленных обнаружили в Минске неподалеку от места, где во время Великой Отечественной войны располагался немецкий концлагерь «Шталаг 352». Корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко побывала на месте раскопок.
Гильз здесь немного. Солдаты-пленники в «Шталаге» гибли не от расстрелов, а от голода, болезней и пыток. От тел почти ничего не осталось, собрать фрагменты воедино не получится. Поисковики нашли лишь подошву от армейского ботинка и единственный медальон. Кому он принадлежал, установить невозможно.
Раньше здесь располагались гаражи, их построили на месте бывшей воинской части. Поисковики предполагают, что на этом небольшом участке останки ста человек. Перед тем, как их извлечь, нужно аккуратно очистить от земли, чтобы не повредить. В глинистой почве сделать это не просто.
Останки павших воинов в Беларуси ищет специальный батальон Вооруженных сил. Прежде чем попасть на раскопки, солдаты проходят медицинскую, инженерную подготовку и психологический отбор.
Найденные останки перезахоронят на территории мемориала. Памятник возвели на месте лагеря «Шталаг 352». Вечный огонь горит в память о 80 тысячах погибших здесь военнопленных.
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Здесь располагался немецкий концлагерь «Шталаг 352».
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