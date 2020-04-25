Никто не забыт: в Минске нашли захоронение советских военнопленных

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Никто не забыт. Останки советских военнопленных обнаружили в Минске неподалеку от места, где во время Великой Отечественной войны располагался немецкий концлагерь «Шталаг 352». Корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко побывала на месте раскопок.

Гильз здесь немного. Солдаты-пленники в «Шталаге» гибли не от расстрелов, а от голода, болезней и пыток. От тел почти ничего не осталось, собрать фрагменты воедино не получится. Поисковики нашли лишь подошву от армейского ботинка и единственный медальон. Кому он принадлежал, установить невозможно.

«На глубине 80 сантиметров и на протяжении 1 метра 30 сантиметров эти останки уже были нарушены какой-то предыдущей деятельностью человека. То есть никакой анатомической целостности здесь не прослеживается», – отметил археолог 1-й специализированной поисковой роты Вадим Томилин.

Раньше здесь располагались гаражи, их построили на месте бывшей воинской части. Поисковики предполагают, что на этом небольшом участке останки ста человек. Перед тем, как их извлечь, нужно аккуратно очистить от земли, чтобы не повредить. В глинистой почве сделать это не просто.

«Здесь грунт тяжелый, много не снимешь. Но в любом случае, каждый раз, когда лопату откидываем, смотрим, чтобы ничего случайно не зацепить и какую-нибудь сопутствующую находку не потерять», – рассказал военнослужащий Виталий Климович.

Останки павших воинов в Беларуси ищет специальный батальон Вооруженных сил. Прежде чем попасть на раскопки, солдаты проходят медицинскую, инженерную подготовку и психологический отбор.

«У нас учебный год с 1 декабря начался. У нас хорошие макеты, на них мы искусственные останки учимся поднимать, учимся правильной эксгумации», – отметил командир 1-го специализированного поискового взвода Дмитрий Каминский.

Найденные останки перезахоронят на территории мемориала. Памятник возвели на месте лагеря «Шталаг 352». Вечный огонь горит в память о 80 тысячах погибших здесь военнопленных.