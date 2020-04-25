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Пожар из-за банки сока: как выглядит место очага
Источник материала: ОНТ
В САМОМ СОКУ. Брест. Жительница одной из квартир на улице Суворова вызвала спасателей. Загадочным образом на лоджии возник пожар. Электропроводки там нет, нагревательных приборов тоже. Никто не курил. И даже подобная оплошность соседей была исключена. Лоджия застеклена и закрыта. Постороннему окурку не пролететь. Место происшествия осмотрели эксперты и пришли к выводу, что отгадка стоит на самом видном месте.
Подробности происшествия смотрите в «Тревожной кнопке»:
Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный
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В САМОМ СОКУ. Брест. Жительница одной из квартир на улице Суворова вызвала спасателей. Загадочным образом на лоджии возник пожар. Электропроводки там нет,...
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