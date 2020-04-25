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В третий раз: автомобильное топливо дешевеет в Беларуси на копейку
Источник материала: Партизан
Цена автомобильного топлива уменьшится в Беларуси с 26 апреля, об этом сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим" в субботу.
Стоимость топлива упадет на копейку: с воскресенья 26 апреля цены на литр бензина и солярки на АЗС страны будут выглядеть следующим образом:
АИ-92-К5-Евро – 1,7 рубля
АИ-95-К5-Евро – 1,8 рубля
АИ-98-К5-Евро – 2,02 рубля
дизельное топливо – 1,8 рубля
Напомним, это уже двенадцатое по счету изменение цен на автомобильное топливо в Беларуси с начала текущего года. Изначально наблюдалась тенденция на увеличение стоимости, однако теперь ситуация изменилась: с 12 апреля, а после с 19 апреля стоимость бензина и ДТ также уменьшалась на копейку.
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Цена автомобильного топлива уменьшится в Беларуси с 26 апреля, об этом сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим" в субботу.
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