В третий раз: автомобильное топливо дешевеет в Беларуси на копейку

Стоимость топлива упадет на копейку: с воскресенья 26 апреля цены на литр бензина и солярки на АЗС страны будут выглядеть следующим образом:





АИ-92-К5-Евро – 1,7 рубля

АИ-95-К5-Евро – 1,8 рубля

АИ-98-К5-Евро – 2,02 рубля

дизельное топливо – 1,8 рубля





Напомним, это уже двенадцатое по счету изменение цен на автомобильное топливо в Беларуси с начала текущего года. Изначально наблюдалась тенденция на увеличение стоимости, однако теперь ситуация изменилась: с 12 апреля, а после с 19 апреля стоимость бензина и ДТ также уменьшалась на копейку.







