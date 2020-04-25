|
В Москве +7, в Киеве +12. Погода в Европе на неделю с 27 апреля по 3 мая
Источник материала: СТВ
В Париже будет +20, рассказали в программе
В Мадриде обещают дожди и +16. В Афинах будет малооблачно и +20. Обойдётся без осадков и в Анкаре, там ожидается +15. Столько же прогнозируют в Софии.
Затянет небо над Прибалтикой. Пасмурно и +10 обещают в Вильнюсе. На два пункта прохладнее будет в Риге.
В Варшаве ожидается +13. В Киеве ожидается +12 и пасмурная погода. Облачно и +7 синоптики в начале недели прогнозируют и в Москве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Париже будет +20, рассказали в программе «Плюс-минус». Переменная облачность и +18 ожидаются в Риме. На градус меньше прогнозируют в Вене.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)