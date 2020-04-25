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В Москве +7, в Киеве +12. Погода в Европе на неделю с 27 апреля по 3 мая

25.04.2020 19:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже будет +20, рассказали в программе «Плюс-минус». Переменная облачность и +18 ожидаются в Риме. На градус меньше прогнозируют в Вене.

В Москве +7, в Киеве +12. Погода в Европе на неделю с 27 апреля по 3 мая

В Мадриде обещают дожди и +16. В Афинах будет малооблачно и +20. Обойдётся без осадков и в Анкаре, там ожидается +15. Столько же прогнозируют в Софии.

В Москве +7, в Киеве +12. Погода в Европе на неделю с 27 апреля по 3 мая

Затянет небо над Прибалтикой. Пасмурно и +10 обещают в Вильнюсе. На два пункта прохладнее будет в Риге.

Уже больше похоже на нормальную весну. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Варшаве ожидается +13. В Киеве ожидается +12 и пасмурная погода. Облачно и +7 синоптики в начале недели прогнозируют и в Москве

В Москве +7, в Киеве +12. Погода в Европе на неделю с 27 апреля по 3 мая

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В Париже будет +20, рассказали в программе «Плюс-минус». Переменная облачность и +18 ожидаются в Риме. На градус меньше прогнозируют в Вене.
 
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