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Как упали продажи пиццы из-за коронавируса?

25.04.2020 19:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

DP Eurasia, держатель мастер-франшизы Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, рассказала, как отразилось на ее бизнесе распространение COVID-19.

Продажи в разных странах упали на десятки процентов, что привело к нарушению ковенант по кредиту Сбербанка.

За месяц – с 16 марта по 19 апреля – сопоставимые продажи в Турции упали на 12,2%, в России – на 31,2%. Компания объясняет это мерами властей по борьбе с пандемией, сообщают "Ведомости".

В Турции заведения были открыты, но правительство вводило строгий комендантский час на выходные 11–12 и 18–19 апреля, который запрещал даже доставку продуктов питания.

Сокращение денежного потока в результате вспышки COVID-19 заставило DP Eurasia взять у турецких банков дополнительные кредиты, отмечается в сообщении. Их размер не указан.

В России, по оценке компании, ситуация лучше: все заведения продолжают работать на доставку и навынос.

Российская «дочка» DP Eurasia нарушила ковенанты по кредитам, определяемые как соотношение долга к EBITDA, по данным на 31 марта.

Основной кредитор компании – Сбербанк, которому компания должна 1,6 млрд руб. Из них 300 млн руб. обеспечены депозитом. Сбербанк согласился отказаться от требований, отмечено в сообщении DP Eurasia: «Группа ведет с банком конструктивный диалог в отношении условий на оставшуюся часть года». Пресс-служба Сбербанка от комментариев отказалась.

 
 
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DP Eurasia, держатель мастер-франшизы Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, рассказала, как отразилось на ее бизнесе распространение COVID-19.
 
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