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Занимаемся садом и ждём грома. Народные приметы на неделю с 27 апреля по 3 мая
Источник материала: СТВ
28 апреля – Пудов день. Если заря красная – будет ветрено и дождливо, рассказали в программе
29 апреля – Иринин день. Принято заниматься садовыми делами: высаживать капусту и белить стволы деревьев. Западный ветер предвещает сырость. А если будет гром – будет богатый урожай хлеба.
1 мая – Кузьма Огородник. Если май начнётся холодом, значит, к концу его придет тепло, и наоборот.
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28 апреля – Пудов день. Если заря красная – будет ветрено и дождливо, рассказали в программе «Плюс-минус». Уже больше похоже на нормальную весну. Синоптики...
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