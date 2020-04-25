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Занимаемся садом и ждём грома. Народные приметы на неделю с 27 апреля по 3 мая

25.04.2020 19:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

28 апреля – Пудов день. Если заря красная – будет ветрено и дождливо, рассказали в программе «Плюс-минус».

Уже больше похоже на нормальную весну. Синоптики рассказали о погоде на неделю

29 апреля – Иринин день. Принято заниматься садовыми делами: высаживать капусту и белить стволы деревьев. Западный ветер предвещает сырость. А если будет гром – будет богатый урожай хлеба.

1 мая – Кузьма Огородник. Если май начнётся холодом, значит, к концу его придет тепло, и наоборот. 

Занимаемся садом и ждём грома. Народные приметы на неделю с 27 апреля по 3 мая

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28 апреля – Пудов день. Если заря красная – будет ветрено и дождливо, рассказали в программе «Плюс-минус». Уже больше похоже на нормальную весну. Синоптики...
 
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