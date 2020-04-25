Занимаемся садом и ждём грома. Народные приметы на неделю с 27 апреля по 3 мая

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28 апреля – Пудов день. Если заря красная – будет ветрено и дождливо, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Уже больше похоже на нормальную весну. Синоптики рассказали о погоде на неделю

29 апреля – Иринин день. Принято заниматься садовыми делами: высаживать капусту и белить стволы деревьев. Западный ветер предвещает сырость. А если будет гром – будет богатый урожай хлеба.

1 мая – Кузьма Огородник. Если май начнётся холодом, значит, к концу его придет тепло, и наоборот.



