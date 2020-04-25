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«Я буду стричься налысо»: Лолита обрезала волосы на глазах у подписчиков

25.04.2020 18:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Я буду стричься налысо»: Лолита обрезала волосы на глазах у подписчиков

Российская певица Лолита Милявская решила изменить свою внешность, обрезав длинные волосы. Видео процесса она выложила в свой Instagram.

Звезды на самоизоляции для поднятия активности устраивают баттлы. Так, Ольга Бузова в качестве задания недавно остригла волосы, Лолита сделала то же самое.

Певица взяла в руки ножницы и предупредила: «Нет, это не челлендж от Ольги Бузовой. Просто надоело. Всё это надоело. Я буду стричься налысо. Сейчас на ваших глазах, просто налысо».

Затем Милявская обрезала длинные волосы до ключиц. «Изменить себя, не изменив себе», — подписала звезда видео.

Ролик тут же прокомментировала Ольга Бузова: «А-а-а, тебе идет, Лол». Поклонники также пришли в восторг: «Обалдеть! Обожаю! Весь негатив отрезала, умница!!!», «Не надо длинных волос — вам идет стрижка», «Вам очень круто с такой длиной стало, можно даже еще чуток!».

Фото: PersonaStars 

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Российская певица Лолита Милявская решила изменить свою внешность, обрезав длинные волосы. Видео процесса она выложила в свой Instagram. Звезды на самоизоляции для...
 
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