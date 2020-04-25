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«Я буду стричься налысо»: Лолита обрезала волосы на глазах у подписчиков
Источник материала: ОНТ
Российская певица Лолита Милявская решила изменить свою внешность, обрезав длинные волосы. Видео процесса она
Звезды на самоизоляции для поднятия активности устраивают баттлы. Так, Ольга Бузова в качестве задания недавно остригла волосы, Лолита сделала то же самое.
Певица взяла в руки ножницы и предупредила: «Нет, это не челлендж от Ольги Бузовой. Просто надоело. Всё это надоело. Я буду стричься налысо. Сейчас на ваших глазах, просто налысо».
Затем Милявская обрезала длинные волосы до ключиц. «Изменить себя, не изменив себе», — подписала звезда видео.
Ролик тут же прокомментировала Ольга Бузова: «А-а-а, тебе идет, Лол». Поклонники также пришли в восторг: «Обалдеть! Обожаю! Весь негатив отрезала, умница!!!», «Не надо длинных волос — вам идет стрижка», «Вам очень круто с такой длиной стало, можно даже еще чуток!».
Фото: PersonaStars
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Российская певица Лолита Милявская решила изменить свою внешность, обрезав длинные волосы. Видео процесса она выложила в свой Instagram. Звезды на самоизоляции для...
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