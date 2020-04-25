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Александр Лукашенко: "В новой пятилетке скорее всего будем иметь новую Конституцию"
Источник материала: Партизан
Лукашенко заявил, что в Беларуси появится новая Конституция
"Вопрос Конституции - он же не снимается. Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую Конституцию. Есть вопросы, на которые есть ответы", - сказал Лукашенко, которого цитирует
Ранее сообщалось, что президент поручил новому составу парламента включиться в работу над проектом новой Конституции.
"Парламентариям седьмого созыва предстоит подключиться к работе над проектами, которые находятся в плоскости глобальных политических решений. У нас уже накопился ряд вопросов, которые нужно сообща решать на уровне Основного закона. Поэтому, видимо, нам с вами, новым составом парламента, предстоит организовать и присоединиться к работе по совершенствованию нашей Конституции", - сказал Лукашенко в декабре 2019 года.
По его мнению, "на это есть запрос в обществе".
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Лукашенко заявил, что в Беларуси появится новая Конституция
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