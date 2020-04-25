Фотофакт: Гламурненько. Лукашенко с собачкой. Коля тоже помогал на субботнике

Фото: president.gov.by





Как информирует пресс-служба главы государства, во время субботника президентская бригада, в которой вместе с Александром Лукашенко трудился и его младший сын Николай, высадила 8 тыс. саженцев сосны на площади в полтора гектара.













udf.by Однако на опубликованных снимках видно, что президенту в посадке деревьев помогал еще один симпатичный маленький помощник. Лукашенко взял с собой на мероприятие белого шпица, пишет













Сперва собака находилась в корзинке на поясе у главы государства, а потом забавно бегала вокруг президента.













К слову, обладателями шпицев являются многие звезды шоу-бизнеса, например, - Перис Хилтон, Микки Рурк, Филипп Киркоров и даже Ольга Бузова.



