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Фотофакт: Гламурненько. Лукашенко с собачкой. Коля тоже помогал на субботнике
Источник материала: Партизан
Республиканский субботник 25 апреля президент Беларуси провел в Национальном парка "Припятский".
Фото: president.gov.by
Как информирует пресс-служба главы государства, во время субботника президентская бригада, в которой вместе с Александром Лукашенко трудился и его младший сын Николай, высадила 8 тыс. саженцев сосны на площади в полтора гектара.
Однако на опубликованных снимках видно, что президенту в посадке деревьев помогал еще один симпатичный маленький помощник. Лукашенко взял с собой на мероприятие белого шпица, пишет
Сперва собака находилась в корзинке на поясе у главы государства, а потом забавно бегала вокруг президента.
К слову, обладателями шпицев являются многие звезды шоу-бизнеса, например, - Перис Хилтон, Микки Рурк, Филипп Киркоров и даже Ольга Бузова.
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Республиканский субботник 25 апреля президент Беларуси провел в Национальном парка "Припятский".
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