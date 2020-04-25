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Фотофакт: Гламурненько. Лукашенко с собачкой. Коля тоже помогал на субботнике

25.04.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Республиканский субботник 25 апреля президент Беларуси провел в Национальном парка "Припятский".

Фотофакт: Гламурненько. Лукашенко с собачкой. Коля тоже помогал на субботнике
Фото: president.gov.by

Как информирует пресс-служба главы государства, во время субботника президентская бригада, в которой вместе с Александром Лукашенко трудился и его младший сын Николай, высадила 8 тыс. саженцев сосны на площади в полтора гектара.



Однако на опубликованных снимках видно, что президенту в посадке деревьев помогал еще один симпатичный маленький помощник. Лукашенко взял с собой на мероприятие белого шпица, пишет udf.by



Сперва собака находилась в корзинке на поясе у главы государства, а потом забавно бегала вокруг президента.



К слову, обладателями шпицев являются многие звезды шоу-бизнеса, например, - Перис Хилтон, Микки Рурк, Филипп Киркоров и даже Ольга Бузова.
 
 
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Республиканский субботник 25 апреля президент Беларуси провел в Национальном парка "Припятский".
 
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