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85 белорусов вылетели из Гоа чартерным рейсом «Белавиа»
Источник материала: ОНТ
На борту «Белавиа» летели 178 пассажиров, в том числе 85 белорусов. Об этом
В самолете находились граждане Австрии, Армении, Грузии, Латвии, Литвы, Молдовы, России и Украины.
Белорусские дипломаты продолжают оказывать помощь по возвращению белорусов на Родину с момента введения ограничительных мер в ряде стран.
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На борту «Белавиа» летели 178 пассажиров, в том числе 85 белорусов. Об этом сообщило МИД Беларуси в Facebook. В самолете находились граждане Австрии, Армении, Грузии,...
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