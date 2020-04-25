85 белорусов вылетели из Гоа чартерным рейсом «Белавиа»

Источник материала: ОНТ

На борту «Белавиа» летели 178 пассажиров, в том числе 85 белорусов. Об этом сообщило МИД Беларуси в Facebook.

В самолете находились граждане Австрии, Армении, Грузии, Латвии, Литвы, Молдовы, России и Украины.

Белорусские дипломаты продолжают оказывать помощь по возвращению белорусов на Родину с момента введения ограничительных мер в ряде стран.

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