Службу в Чернобыле несли…

Источник материала: Слуцк Город





В апреле 1986-го в страшную и таинственную зону под названием Чернобыль отправились тысячи людей. Многие, в основном военнослужащие, призванные военкоматами, занимались в наиболее пострадавших (Брагинский, Хойникский, Наровлянский) районах дезактивацией, строительством дорог, укладкой асфальта, меняли соломенные крыши на шиферные.

Осложнялось все тем, что каждый из отобранных специалистов не мог работать долго. Считалось, что, получив за 30 дней двадцать пять бэр (биологический эквивалент рентгена), человек должен эвакуироваться из опасной зоны. Огромные материальные и людские ресурсы брошены были в Чернобыль, чтобы спасти всю страну.

В этой обстановке несли вахту и работники милиции, которые в числе сводных отрядов охраняли государственное имущество. Тогда никто не думал об опасности, да и времени не было. Все понимали важность дела.

В эти самые тяжёлые первые месяцы 72 слуцких милиционера приняли участие в ликвидации последствий аварии на АЭС. Среди них были и нынешние работники Слуцкого отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь: Байкевич Юрий Иванович, Карпеев Александр Сергеевич, Шваб Федор Витальевич. А также ветераны: Владимир Антонович Нимера, Николай Адамович Корженевский, Иван Иванович Метельский, Валерий Павлович Короленко, Сергей Александрович Карпеев, Виктор Сергеевич Короневич, Василий Данилович Солоп, Владимир Николаевич Цыбулько.

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 апреля международным днём памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В Беларуси 26 апреля – общенародный день скорби. Авария на ЧАЭС болью отозвалась в сердцах многих сотрудников милиции и спустя почти четверть века звучит в их душе тяжёлым чернобыльским звоном.



Слуцкий отдел Департамента охраны