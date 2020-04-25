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Лукашенко рассказал о планах поставить в минские поликлиники компьютерные томографы, помочь может Гуцериев

26.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко рассказал о планах поставить в минские поликлиники компьютерные томографы, помочь может Гуцериев

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о планах оснастить минские поликлиники компьютерными томографами, которые применяются для диагностики пневмонии. Соответствующий вопрос глава государства обсудил по телефону с бизнесменом Михаилом Гуцериевым. Кадры разговора обнародованы Telegram-каналом «Пул первого», сообщает БЕЛТА.

«Не надо эти тесты. Мы их делаем. Ты не спеши. А лучше 10 КТ. Компьютерные. Не ЯМР (ЯМР-томографы. — Прим. БЕЛТА), а КТ. Для того, чтобы диагностировать пневмонию. Это нам нужнее. Все остальное не надо. Лучше 10 КТ и все. Миша, больше ничего не надо. Приедешь, поговорим потом», — сказал по телефону глава государства.

Закончив разговор, он пояснил сопровождавшим его, что хочет в каждый район Минска в поликлинику поставить еще подобное оборудование. «И тогда мы закроем вот это низшее звено. В больницах у нас хватает», — сказал Президент.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о планах оснастить минские поликлиники компьютерными томографами, которые применяются для диагностики...
 
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