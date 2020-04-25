|
Лукашенко рассказал о планах поставить в минские поликлиники компьютерные томографы, помочь может Гуцериев
26.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о планах оснастить минские поликлиники компьютерными томографами, которые применяются для диагностики пневмонии. Соответствующий вопрос глава государства обсудил по телефону с бизнесменом Михаилом Гуцериевым. Кадры разговора обнародованы Telegram-каналом «Пул первого», сообщает БЕЛТА.
«Не надо эти тесты. Мы их делаем. Ты не спеши. А лучше 10 КТ. Компьютерные. Не ЯМР (ЯМР-томографы. — Прим. БЕЛТА), а КТ. Для того, чтобы диагностировать пневмонию. Это нам нужнее. Все остальное не надо. Лучше 10 КТ и все. Миша, больше ничего не надо. Приедешь, поговорим потом», — сказал по телефону глава государства.
Закончив разговор, он пояснил сопровождавшим его, что хочет в каждый район Минска в поликлинику поставить еще подобное оборудование. «И тогда мы закроем вот это низшее звено. В больницах у нас хватает», — сказал Президент.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко рассказал о планах поставить в минские поликлиники компьютерные томографы, помочь может Гуцериев
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о планах оснастить минские поликлиники компьютерными томографами, которые применяются для диагностики...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)