Лукашенко на субботнике принял участие в посадке соснового леса

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прошел республиканский субботник. Присоединился к нему и президент Александр Лукашенко, он трудился в Национальном парке «Припятский» Гомельской области, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Потапович.

Субботники для президента Беларуси дело привычное, и можно сказать, любимое. Александр Лукашенко трудится наравне со всеми. В прошлом году он работал на благоустройстве музея под открытым небом «Линия Сталина», годом ранее на своей малой родине – в поселке Александрия.

Сегодня Лукашенко вместе со своей командой высадил восемь тысяч саженцев. Молодой сосновый лес занял полтора гектара нацпарка «Припятский». Три года назад глава государства предложил белорусом навести порядок в каждом уголке страны, прожить под знаком малой родины. Сейчас подвел итоги.

«Главное, что мы сделали, мы повернули людей лицом к их малой родине. Особенно к деревенькам, к тем домам, что достались от мам и пап, от бабушек, дедушек. Что такое иметь сегодня приусадебный участок в 50 соток или маленький клочок земли здесь, в центре Европы? Скоро это будет дороже золота. И многие услышали это», – сказал глава государства.

Более 20 лет глава государства посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Лично контролирует, как восстанавливаются земли, какие новые технологии используют аграрии, интересуется жизнью людей, их проблемами. Лукашенко уверен: возрождение земель – правильный шаг.

«Я сказал – нет, мы здесь будем со временем жить. И мы стали осваивать эти земли. Это были брошенные земли, потому-то люди убегали отсюда, нечего было делать. А те брошены были бы подругой причине. Я сказал, что нет, мы их восстановим. И мы их восстановили, осталось 30 километров. И потихоньку двигаемся дальше, осваивая новые клочки нашей земли. У нас лишней земли нет», – отметил Лукашенко.

Президент рассказал, почему отложил послание парламенту и народу страны. Обращение традиционно проходит в апреле. Но из-за ситуации в мире конкретную дату не выбрали. К тому же Александр Лукашенко хотел бы совместить послание и предвыборную программу.

«Если там кто-то пишет, что 16-го, 18-го, это неправда. Конкретной даты не было. Ее и не должно было быть. Как только готово было бы послание и оно соответствовало бы духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, а потом объявленной пандемией разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всем мире. Поэтому нужно какое-то время, чтобы можно было проанализировать все процессы, которые происходят в стране и за ее пределами, и тогда уже что-то говорить народу», – объяснил президент.

Средства, заработанные на субботнике, в основном пойдут на благоустройство воинских мемориалов и захоронений.