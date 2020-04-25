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Лукашенко на субботнике принял участие в посадке соснового леса
25.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси прошел республиканский субботник. Присоединился к нему и президент Александр Лукашенко, он трудился в Национальном парке «Припятский» Гомельской области, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Потапович.
Субботники для президента Беларуси дело привычное, и можно сказать, любимое. Александр Лукашенко трудится наравне со всеми. В прошлом году он работал на благоустройстве музея под открытым небом «Линия Сталина», годом ранее на своей малой родине – в поселке Александрия.
Сегодня Лукашенко вместе со своей командой высадил восемь тысяч саженцев. Молодой сосновый лес занял полтора гектара нацпарка «Припятский». Три года назад глава государства предложил белорусом навести порядок в каждом уголке страны, прожить под знаком малой родины. Сейчас подвел итоги.
Более 20 лет глава государства посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Лично контролирует, как восстанавливаются земли, какие новые технологии используют аграрии, интересуется жизнью людей, их проблемами. Лукашенко уверен: возрождение земель – правильный шаг.
Президент рассказал, почему отложил послание парламенту и народу страны. Обращение традиционно проходит в апреле. Но из-за ситуации в мире конкретную дату не выбрали. К тому же Александр Лукашенко хотел бы совместить послание и предвыборную программу.
Средства, заработанные на субботнике, в основном пойдут на благоустройство воинских мемориалов и захоронений.
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Президент Беларуси вместе со своей командой высадил восемь тысяч саженцев.
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