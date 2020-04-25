Опять похолодает. Погода на неделю с 27 апреля по 3 мая. Подробный прогноз

Источник материала: ОНТ

Середина недели порадовала наступившим теплом. Среднесуточная температура оказалась выше климатической нормы. Но уже в предстоящие продолжительные выходные дни погода в стране опять изменится - немного похолодает.

А на следующей неделе атмосферными процессами будет управлять циклон, который обоснуется над северной Европой. Над Беларусью установится западный и юго-западный перенос неустойчивых, влажных воздушных масс. Ожидается перемещение атмосферных фронтов, вслед за которыми будут поступать неустойчивые, влажные воздушные массы. Всю неделю будет преобладать облачная с прояснениями погода.

В первой ее половине временами пройдут кратковременные дожди различной интенсивности. В ночные и утренние часы будет сгущаться слабый туман. Днем столбики термометров покажут +9 – +14 °C градусов выше нуля, по юго-западу страны 2-4 градуса теплее.

Во второй половине недели Беларусь будет находиться в области пониженного атмосферного давления. Через территорию страну будут смещаться один за одним малоактивные атмосферные фронты, вслед за которыми поступят умерено-теплые, влажные воздушные массы. Пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. В утренние часы может сгущаться туман, ухудшающий видимость до километра. Средняя температура воздуха будет около нормы. Днём солнце прогреет воздух до +10 – +15 °C , в юго-западных районах страны на 3-4 градуса теплее.

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