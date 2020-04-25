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Лунный календарь на неделю 27 апреля - 3 мая. Самое время садить клубнику, виноград и картофель

25.04.2020 21:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лунный календарь на неделю 27 апреля - 3 мая. Самое время садить клубнику, виноград и картофель

Весна наступает с нарастающей скоростью. 

27 апреля хорошо посадить клубнику, виноград и декоративные кустарники. 29-го -обработайте рассаду томатов против корневой гнили. 30 апреля посадите картофель, если земля достаточно прогреется. 

Изменить без опаски имидж, укоротить челку или кончики волос лучше всего на следующей неделе 27, 28 апреля, а также 2 и 3 мая.

Во вторник, 28 апреля, хороший день для реализации давних планов. Но понапрасну не рискуйте. 1 мая – можно заняться домашними делами. 3-го – попробуйте реализовать творческие проекты.

Какой будет геомагнитная обстановка на неделе? И в какие дни лучше посетить стоматолога, чтобы процедуры прошли успешно? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ!  



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Теги: Новости
 
 
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Весна наступает с нарастающей скоростью.  27 апреля хорошо посадить клубнику, виноград и декоративные кустарники. 29-го -обработайте рассаду томатов против корневой...
 
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