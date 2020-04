Девушка обманула парня, дав фейковый номер, но это привело его к цели - свиданию

Источник материала: Tut.by

Виртуальные знакомства нередко разбивают сердца одному из их участников, ведь риск получить фейковый номер всегда остается высоким, но у 30-летнего парня по имени Майк всё сложилось иначе, рассказывает издание Bored Panda .

Учитель английского из Кливленда познакомился с девушкой в приложениии Hinge и договорился на личную встречу. Получив цифры, Майк отправил новой знакомой милое сообщение и фотографию лимонного пирога, который он испек, но снимок получил не тот человек, которому он предназначался.

— Привет, не знаю, кому ты пишешь, но, похоже, ты ошибся номером. Крутой пирог, кстати, — пришел ответ парню.

Майк узнал у собеседника, что разговаривает не с девушкой по имени Ли, и объяснил, почему сделал ошибку.

— Черт, я познакомился с девушкой в Hinge, и она дала мне фейковый номер, — сказал он.

Человек на другом конце провода оказался понимающим и выразил сочувствие из-за неприятной ситуации, уверив Майка, что девушка многое потеряла.

После этого пара продолжила разговор, и Майк решил представиться и рассказать о себе. Майк пожаловался на «тяжелые времена» и, кажется, покорил этим нового знакомого. Точнее, как выяснилось, знакомую, ведь ошибся учитель очень удачно.

— Черт возьми, почему бы и нет. Я Коди, мне 26, я обычно живу в Нью-Йорке, а сейчас на карантине в Кливленде (тут живет моя мама). Я актриса, певица и работаю в сфере моды. Люблю собак, — ответила девушка.

Общение между Майком и Коди продолжилось. Пара решила созвониться по FaceTime, и девушка стала протоколировать историю знакомства с учителем на своей странице в твиттере.

Коди уточнила, что до этого пара уже успела обменяться фотографиями, и радости Майка не было предела, когда он увидел свою новую знакомую. Он осыпал ее комплиментами и даже (в шутку) предположил, что она обманывает его.