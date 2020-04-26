Девушка обманула парня, дав фейковый номер, но это привело его к цели - свиданию

Источник материала: Tut.by

Виртуальные знакомства нередко разбивают сердца одному из их участников, ведь риск получить фейковый номер всегда остается высоким, но у 30-летнего парня по имени Майк всё сложилось иначе, рассказывает издание Bored Panda .



Изображение носит иллюстративный характер / Фото: pixabay.com

Учитель английского из Кливленда познакомился с девушкой в приложениии Hinge и договорился на личную встречу. Получив цифры, Майк отправил новой знакомой милое сообщение и фотографию лимонного пирога, который он испек, но снимок получил не тот человек, которому он предназначался.

— Привет, не знаю, кому ты пишешь, но, похоже, ты ошибся номером. Крутой пирог, кстати, — пришел ответ парню.

Майк узнал у собеседника, что разговаривает не с девушкой по имени Ли, и объяснил, почему сделал ошибку.

— Черт, я познакомился с девушкой в Hinge, и она дала мне фейковый номер, — сказал он.

Человек на другом конце провода оказался понимающим и выразил сочувствие из-за неприятной ситуации, уверив Майка, что девушка многое потеряла.

После этого пара продолжила разговор, и Майк решил представиться и рассказать о себе. Майк пожаловался на «тяжелые времена» и, кажется, покорил этим нового знакомого. Точнее, как выяснилось, знакомую, ведь ошибся учитель очень удачно.





— Черт возьми, почему бы и нет. Я Коди, мне 26, я обычно живу в Нью-Йорке, а сейчас на карантине в Кливленде (тут живет моя мама). Я актриса, певица и работаю в сфере моды. Люблю собак, — ответила девушка.

Общение между Майком и Коди продолжилось. Пара решила созвониться по FaceTime, и девушка стала протоколировать историю знакомства с учителем на своей странице в твиттере.

Коди уточнила, что до этого пара уже успела обменяться фотографиями, и радости Майка не было предела, когда он увидел свою новую знакомую. Он осыпал ее комплиментами и даже (в шутку) предположил, что она обманывает его.

here we go folks — 1. first time i’ve worn makeup in who knows how long, 2. i didn’t pack any hair product when i fled nyc, 3. i’m a moron and put on perfume for a virtual date pic.twitter.com/mmxegGaFDv — codes malone (@codiehiger) April 15, 2020

Впрочем, и самой Коди Майк пришелся по душе: продолжая рассказывать о своих впечатлениях в твиттере, она написала, что новый знакомый очень милый и в ее вкусе. Неудивительно, что после этого она стала тщательно собираться на свидание.

Девушка старалась не зря. Позже она обновила информацию, рассказав, что договорилась с Майком на второе виртуальное свидание, но настоящее удивление ждало ее впереди. Оказалось, все это время парень следил за её подготовкой в твиттере, но это лишь сыграло ей на руку.



Изображение носит иллюстративный характер / Фото: pixabay.com

Майк посчитал, что Коди очень трогательно переживала перед их встречей.

— На онлайн-свидании мы говорили о том, насколько странным получилось наше знакомство, говорили о фильмах, книгах и о карьере друг друга. У нас очень много общего, мы постоянно смеялись, что очень хороший знак, как мне кажется, — рассказала Коди.

С тех пор пара переписывается каждый день и ищет способ увидеться не через экран монитора.

— Я всегда открыта к возможностям, поэтому… посмотрим! Я скажу, что на самом деле это было не так странно, как я думала. Я очень общительный человек, и мне всегда любопытно познакомиться с новыми людьми. Посмотрим, что будет дальше, — решила актриса.

А вы ходите на свидания во время пандемии, устраивайте их онлайн или отменили? Делитесь историями в комментариях.