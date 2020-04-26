Рецепт выходного дня. Пицца

Источник материала: Газета Авангард

Очень вкусное тесто, получается тонкое и хрустящее как в пиццериях и при этом не требует каких-то неимоверных временных затрат, готовится из доступных всем продуктов.





Ингредиенты:

Вода (можно добавить немного молока) –125 мл (можно добавить немного молока) –125 мл

Масло растительное – 1 ст. л. – 1 ст. л.

Мука пшеничная / Мука – 175 г – 175 г

Дрожжи – 7 г – 7 г

Колбаса (начинка) –150 г (начинка) –150 г

Сыр твердый (начинка) – 100 г (начинка) – 100 г

Грибы (начинка) – 10 шт (начинка) – 10 шт

Майонез (начинка) –3 ст. л. (начинка) –3 ст. л.

Кетчуп (начинка) – 3 ст. л. (начинка) – 3 ст. л.

Соль (щепотка, для теста) (щепотка, для теста)

Время приготовления: 40 минут

Количество порций: 6

Рецепт:

Из теплой воды (можно пополам с молоком), дрожжей, растительного масла и муки замесить мягкое тесто. И оставить подходить в теплом месте минут на 20. Пока тесто подходит можно заняться подготовкой начинки для пиццы.

Через указанное время, раскатываем тонкую пышку, кладем ее на смазанный растительным маслом противень.

Смазываем ее смесью майонез+кетчуп.

Варенную колбасу трем на крупной терке, сверху выкладываем нарезанные маринованные грибы и посыпаем тертым сыром (у меня был пармезан). И все в духовку на 20 минут при температуре 200 С.

Приятного аппетита!