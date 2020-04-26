Петр Козлов и Татьяна Мелещенко рассказали «Авангарду» как сложилась их жизнь на новом месте после катастрофа на Чернобыльской АЭС

Источник материала: Газета Авангард

Катастрофа на Чернобыльской АЭС – это не только загрязненные земли и брошенные дома, но и измененные судьбы сотен тысяч людей. Как сложилась их жизнь на новом месте? Об этом «Авангарду» рассказали Петр Козлов и Татьяна Мелещенко.





Петр Козлов родился в поселке Заречье Ветковского района, там же закончил 10 классов средней школы. Получил профессию водителя в Чечерском СПТУ и до службы в армии успел поработать в Речковском лесничестве.

Отслужив в зенитно-ракетных войсках в Таллине, в декабре 1986 года вернулся на родину и еще некоторое время после аварии на Чернобыльской АЭС жил в поселке. Родители рассказывали ему, как после трагедии там обрабатывали дома какой-то пеной, снимали верхний слой почвы. Затем проложили водопровод, чтобы жители не брали воду из загрязненных колодцев, заасфальтировали улицы. Но все эти предпринятые меры были напрасными: деревня попала в зону отчуждения, обязательную для отселения.

– После катастрофы я прожил в зоне отчуждения еще почти четыре года. В 1989 году, как раз 26 апреля, родилась первая дочь. Тогда забрал жену с младенцем из роддома и привез уже в Морозовичи на Будакошелевщину, – вспоминает Петр Антонович. – Хозяйство выделило переселенцам жилье. И так получилось, что и сестра, и теща живут на одной улице. В гости можно ходить в тапочках (смеется).

Мужчина устроился водителем в сельсовет. Летом во время уборочной садился за руль комбайна. Здесь у семьи родилась вторая дочь. Раз в год на Радуницу они ездят на кладбище навестить могилы родственников. Там у них проходят так называемые «встречи односельчан». Въезд в зону строго по пропускам.

– Это так страшно и больно, когда на месте твоего отчего дома лишь остов печи, на которой грелся зимой. И мама в ней готовила. Ходишь по заброшенной деревне и вспоминаешь… Каждый раз становится грустно, ведь на месте деревни практически ничего уже не осталось. Хочется встретиться с земляками, поговорить, вспомнить молодость, общих знакомых. Ведь родина там, где пупок зарыт, – говорит Петр Анатольевич. – А нас, словно деревья, вырвали с корнем. Пришлось приживаться на новом месте, пускать корни в другую землю. Молодым не так тяжело было: нам в любом случае нужно было обзаводиться своим домом. А вот старшее поколение приспосабливалось хуже. Родители мои постоянно вспоминали Заречье, свой дом. Мама очень тосковала по родным местам. И хотя они вроде бы и прижились здесь, но родную землю так и не смогли забыть.

Он до сих пор выписывает газету «Голос Ветковщины». Нет-нет и мелькнет на страницах знакомое лицо, ну или хотя бы фамилия. 31 год прошел, как он с семьей покинул свою родину, а воспоминания о ней по-прежнему вызывают боль.

Признается, что со временем они не блекнут. «До сих пор помню, будто молодость там оставил. И теперь бы хоть пешком пошел – только некуда», – сдержанно говорит Петр Козлов и замолкает…





Пожалуй, не найдется на Будакошелевщине сельсовета, на территории которого не проживали бы переселенцы. Начиная с 1986 года, для жителей из наиболее пострадавших населенных пунктов массово строили жилье, в народе его называли «чернобыльским».

Не стал исключением и наш район. Целая улица из таких домов есть в агрогородке Неговка, что в Липиничском сельсовете. Там прочно обосновались переселенцы из Брагинщины. Среди них и Татьяна Мелещенко, которая вынуждена была отправиться с семьей на новое место и начинать жить с чистого листа.

Вот уж ирония судьбы: прежде Брагинский район в Гомельской области считался одним из самых развитых, а после аварии стал самым зараженным.

– От родной деревни Ясени до райцентра было рукой подать, всего три километра, – рассказывает Татьяна Ивановна. – Деревня у нас была большая, да и хозяйство считалось одним из самых передовых в районе. Мой отец работал трактористом, а мама полеводом. Как и все сельские труженики, они от зари до зари пропадали на работе, а домашние обязанности ложились на наши детские плечи. Кроме меня, в семье было еще трое детей. С раннего детства нас приучали к сельскому труду: мы и в доме убирали, и в огороде прополоть успевали, и с живностью ловко управлялись. Коровы, куры, кролики, свиньи и даже андатры – кого мы только не держали на своем подворье.

Как признается Татьяна Ивановна, будущую профессию выбирала по зову сердца. Ей всегда нравилось готовить, поэтому после школы поступила в Гомельское ПТУ №17 учиться поварскому мастерству. На первое рабочее место отправилась в кафе «Дорожное», которое находилось в деревне Поселичи Хойникского района. В скором времени вышла замуж. С будущим супругом наша героиня познакомилась на сельских танцах. Молодого специалиста-зоотехника после окончания Горецкой сельхозакадемии отправили на работу в Ясени в колхоз «Заветы Ильича». Ей очень приглянулся черноволосый парень, обаявший не только своей внешностью, но и рассудительностью.

Несколько лет молодая семья жила в Поселичах. Супруг уже работал участковым в Хойникском РОВД. В 1974 году родился их первенец Виктор. Но не зря говорят, что от судьбы не уйдешь. Вот и в жизни четы Мелещенко произошли очередные перемены. Главе семейства предложили стать главным зоотехником одного из лучших хозяйств Брагинского района – колхоза «Заветы Ильича», где он начинал свой трудовой путь. И они вновь возвращаются в Ясени. Колхоз выделил им жилье, и, казалось бы, они навсегда обосновались в родных краях.

– Деревня у нас была большая, в каждой семье было по несколько детей, – делится женщина. – Так как местное хозяйство числилось в передовых, молодежь охотно шла туда на работу, росла инфраструктура. В Ясенях были школа, магазин, почта, баня, ФАП, КБО, клуб и библиотека – одним словом, все для счастливой жизни. Здесь родился наш второй сын Сергей. Когда дети немного подросли, пошла работать на ферму лаборантом. Казалось бы, уже ничего не потревожит наш устоявшийся уклад. Но и тут жизнь внесла свои коррективы.

– А как вы узнали об аварии на Чернобыльской АЭС? – интересуюсь я.

– Это был обычный апрельский день, – вспоминает Татьяна Мелещенко. – Как сейчас помню, мы сажали у тетки картошку, и в это время поднялся сильный ветер. Нам помогал один из родственников, который жил в г. Припять, где находилась Чернобыльская АЭС. Он хотел вернуться домой, но туда его уже не пустили военные. И хотя практически никакой информации не было, сердцем чувствовала, что все происходящее очень серьезно. Опасаясь за своих детей, мы решили отвезти их к родственникам в Минск, а впоследствии отправили сыновей в Гродно, не дожидаясь массового вывоза. Невозможно передать словами, что тогда мы пережили, как душа рвалась к детям, которые были за сотни километров от нас. В мае в Ясени приехали военные. Специальным раствором они обрабатывали наши дома. Но тогда мы еще не знали, что никакие меры защиты не смогут помочь. Всех жителей на время отселили в другую деревню.

Полным ходом шла уборочная кампания, поэтому о радиации думать было некогда. В конце сентября 1986 года мы и еще порядка 50 семей переехали в Неговку, где для переселенцев построили жилье и предложили работу. На этой земле я живу уже 34 года, так что большая часть жизни прошла именно здесь. По моей специальности работы в хозяйстве не было, поэтому некоторое время трудилась санитаркой на ФАПе, а затем устроилась библиотекарем в Неговскую базовую школу. Считаю, что в этом мне очень повезло, ведь работать в кругу детей и мире книг было очень интересно.

– А как переселенцев приняли местные жители?

– Нас приняли очень хорошо. Какого-то негатива или плохого отношения к себе не ощущали. К тому же мы с земляками всегда поддерживали друг друга. Даже сегодня, бывает, соберемся на улице и вспоминаем нашу счастливую жизнь в Ясенях. Раньше как магнитом тянуло туда, хотелось хоть на минутку приехать на малую родину, чтобы прикоснуться к своей прошлой жизни, которую так безжалостно перечеркнула радиация. Ездили туда каждый год, но сейчас, к сожалению, когда стало подводить здоровье и ушел из жизни супруг, такой возможности уже нет.

По словам Татьяны Ивановны, переселенцы за эти годы сроднились с местными жителями и уже чувствуют себя здесь своими. Да и супруга, 20 лет проработавшего председателем Липиничского сельсовета, и сегодня жители вспоминают добрым словом. Одиночество женщины скрашивают дети и внуки. Благо сыновья живут недалеко от родительского дома. Виктор работает водителем в ОАО «ЮбилейныйАгро», а Сергей, как когда-то и отец, служит в правоохранительных органах. Пятеро внуков и два правнука – частые гости в уютном бабушкином доме.

– С супругом мы прожили вместе 45 лет. Мы были друг для друга опорой и поддержкой, вместе достойно прошли через все испытания, вырастили замечательных детей, а это и есть главный смысл жизни, – отмечает наша собеседница.

Сегодня жизнь переселенцев, обосновавшихся в Неговке, ничем не отличается от той, прошлой жизни до Чернобыля. Из года в год все выше поднимаются на их приусадебных участках деревья и цветут они так же, как в те далекие восьмидесятые, когда смертельный пепел Чернобыля, словно ураган, обрушился на цветущую деревню с красивым названием Ясени.

Ирина ГАЛИЦКАЯ

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото авторов