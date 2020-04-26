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Ателье Lumma Design поработало над кроссовером BMW X7
Источник материала: Tut.by
Кроссовер BMW X7 кажется скучным? Добро пожаловать в немецкое бюро Lumma Design, известное своими весьма эффектными пакетами доработок для моделей баварской марки.
Новая программа тюнинга для флагманского «паркетника» BMW включает агрессивный внешний обвес и переделку интерьера — по крайней мере, о доработке техники X7 в Lumma не обмолвились, хотя
Модифицированному автомобилю в ателье присвоили отдельный индекс CLR X7, а внешний пакет изменений включает развитый аэродинамический обвес с расширителями колесных арок, прибавляющих по 50 мм с каждой стороны. Также умельцы из Lumma адресую «паркетнику» комплект легкосплавных колесных дисков с особым дизайном диаметром 23 или 24 дюйма.
В салоне внедорожника заказчикам предлагаются широкие возможности персонализации — к примеру, это оригинальные коврики, алюминиевые накладки на педали и большой выбор высококачественной кожи для его перетяжки.
Только за внешние переделки BMW X7, включая 23-дюймовые колеса, в Lumma попросят 16 750 евро. Установка обвеса, покраска и переделка салона — за дополнительную плату.
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Кроссовер BMW X7 кажется скучным? Добро пожаловать в немецкое бюро Lumma Design, известное своими весьма эффектными пакетами доработок для моделей баварской марки.
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