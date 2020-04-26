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Три человека стали жертвами оползня на западе Колумбии

26.04.2020 10:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Три человека стали жертвами оползня на западе Колумбии

По меньшей мере три человека погибли в результате схода оползня на западе Колумбии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Согласно имеющимся данным, инцидент произошел утром в субботу в муниципалитете Архелия западного департамента Каука. Причиной оползня стали сильные дожди. Как сообщается, три человека погибли на месте, а еще один пострадал. Стихией также были уничтожены несколько жилых домов.

В данный момент на месте происшествия работают спасатели.

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По меньшей мере три человека погибли в результате схода оползня на западе Колумбии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Согласно имеющимся данным,...
 
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