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Три человека стали жертвами оползня на западе Колумбии
Источник материала: ОНТ
По меньшей мере три человека погибли в результате схода оползня на западе Колумбии. Об этом
Согласно имеющимся данным, инцидент произошел утром в субботу в муниципалитете Архелия западного департамента Каука. Причиной оползня стали сильные дожди. Как сообщается, три человека погибли на месте, а еще один пострадал. Стихией также были уничтожены несколько жилых домов.
В данный момент на месте происшествия работают спасатели.
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По меньшей мере три человека погибли в результате схода оползня на западе Колумбии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Согласно имеющимся данным,...
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