«Выживший». Купе Audi 80, от которого 20 лет назад сносило крышу у молодежи

Источник материала: Tut.by

В конце 90-х — начале 2000-х Audi 80 Coupe была не такой культовой моделью, как, например, BMW третьей серии. Но все же у нее была своя армия поклонников. Сейчас Audi Coupe — реальный эксклюзив. В объявлениях о продаже на популярных ресурсах мы нашли всего одну такую машину! А вот владелец редкой Audi в Борисове продавать машину не собирается. Уж слишком много сил и денег вложено. Да и просто машина до сих пор приводит в восторг.





От мечты к реальности

Забавно, но первым автомобилем Сергея стала как раз BMW E36 1996 года выпуска. А потом в жизни появилась Audi. Об этом купе Сергей мечтал с детства, когда однажды увидел автомобиль на дороге. Искал информацию о нем, читал и продолжал мечтать. А спустя много лет, когда присматривал для себя что-то интересное, вспомнил о легендарном «купе» B3.



Такой была Audi 80 Coupe в момент покупки

— Мечтать пришлось долго. Свою Audi Coupe B3 я купил только в 2015 году. Уже тогда объявлений было буквально 3−4 по всем сайтам. И то, что продавалось, было не в самом хорошем состоянии. Один вариант отыскался даже в моем родном городе Борисове. Я уже так загорелся машиной, что не хотелось ездить и смотреть другие варианты, тратить время и деньги. Поэтому я купил эту машину, даже не проверяя. Можно сказать, сходу. Вот так и началась моя история с Audi Coupe, — вспоминает Сергей.

Купе стало третьей машиной в гараже Сергея. Первая — BMW, вторая — Audi S4 2.2 Turbo. Он говорит, что на автомобили поновее его совсем не тянет. Машины старой школы, которые делали инженеры, а не маркетологи, на порядок надежнее и неприхотливее.

Поднимал с колен

— Машина мне досталась, честно говоря, в плачевном состоянии. Кузовщина — крылья, бампера — все держалось на проволоке. Ковриков в салоне не было, тормоза заклинившие. Задняя банка глушителя была дырявая. Но самым незабываемым казусом стало то, что кулиса рычага коробки передач оставалась в руке при переключениях. Петли дверей были провисшие. Да еще и двигатель нещадно троил — он там был с пресловутым впрыском KE Jetronic. Была еще масса косяков, о которых я уже не вспомню, — рассказывает Сергей.





Сергею достался автомобиль 1989 года выпуска с пятицилиндровым мотором 2,3 литра мощностью 136 л.с. В народе его не слишком любили за капризность, но Сергей говорит, что ничего не боялся и был готов ко всему. Автомобиль обошелся на тот момент в 2 тысячи долларов.

— Я понимал что работы предстоит много, но я был готов к этому и настроен решительно. Восстанавливать машину пришлось очень долго. Около двух лет ушло на приведение ее в порядок. Были перебраны суппорты тормозные, поставлены новые диски и колодки по кругу. Пришлось также заменить ступицы колес, так как в них были сорваны резьбы и колеса держались буквально на двух болтах. Конечно, сделал выскакивающую кулису.





Список проведенных работ очень обширный. Пришлось даже изготовить новые дверные петли, чтобы избавиться от провисания дверей. Также владелец заменил комплект сцепления и всю подвеску. Сергей установил новую заднюю банку глушителя, получив при этом весьма сочный и приятный звук выхлопа.





— Самой затратной частью работ для меня стала замена механического инжектора на электронный Invent2, который обошелся мне с установкой и всеми сопутствующими материалами и работами около тысячи долларов. Я решился на такую операцию, потому что родной впрыск свое отжил, и отрегулировать его было уже невозможно. Представьте только, что расход в городе составлял около 50 литров 95-го бензина! Сейчас я заливаю по-прежнему исключительно 95-й, никакого 92-го. Расход благодаря электронному впрыску стал в городе 11−12 литров, на трассе легко укладываюсь в 8 литров.

Дальше пошли мелочи, которые тоже потянули деньги из кошелька, — новый аккумулятор, коврики в салон, комплект летней резины. Зимнюю резину владелец не покупал намеренно. Нет, не потому что адепт езды зимой на летней резине. Просто потому, что сразу принял решение не эксплуатировать автомобиль зимой, несмотря на легендарную стойкость к коррозии и три буквы Z в vin-номере.



Для провисших дверей пришлось изготовить новые петли

— Завершающим этапом стала перекраска кузова. Я его полностью обработал и выбрал новый цвет — насыщенный черный металлик с перламутром. По моим подсчетам в машину вложено около 4−4,5 тысячи долларов. Но для меня лично эти деньги потрачены не зря.

Хочется ездить каждый день, но это машина выходного дня

Сергей говорит, что сейчас машина находится в хорошем состоянии — никакой ржавчины нет, так как зимой не ездила и не ездит. Пользуется владелец авто нечасто. Через день, а то и вовсе только по выходным.



Владелец не ездит на машине зимой — хочет уберечь машину от ржавчины и сохранить в хорошем состоянии

— У меня ведь есть еще в гараже BMW, которую эксплуатирую немного чаще, поэтому Audi ездит в очень щадящем режиме. Честно говоря, каждый день ездить на ней сложно — всегда хочется погонять, спокойно поездить на ней получается очень редко. Что касается обслуживания, то очень все просто — здесь нет никаких дорогих запчастей, все пока доступно. Кузовщина и кое-какие мелочи можно еще найти на «разборках» и это не стоит больших денег. Передняя подвеска здесь как у обычной Audi 80 B4. Задняя балка — такая же, как у 80-ки Б3. Все просто.

Продавать, скорее всего, не буду





— Не скрою, внешний вид машины заставляет прохожих и других автомобилистов обращать на нее внимание. Помню, приехал проходить техосмотр, а мне работник станции говорит: «А зачем ты в обычной „бочке“ двери заварил?». Пришлось просветить его, что кроме «бочки» с кузовом седан есть еще и купе. Про дальнейшую судьбу машины сложно сказать — как жизнь повернется. Но пока думаю, что «купе» останется у меня в роли автомобиля выходного дня, — признается Сергей.