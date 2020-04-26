Как избавиться от муравьев на участке: народные рецепты

Источник материала: Газета Авангард

Появление муравьев на участке редко тревожит большинство дачников. Насекомые на первый взгляд не выглядят опасными.

Но, если детальнее взглянуть на их поведение и привычки, хуже вредителей сложно представить. Хотя, от них есть и определенная польза.





Поэтому стоит узнать о распространенных народных рецептах борьбы, которые станут открытием для большинства.

Растения и специи

Более простого метода борьбы с муравьями сейчас не найти. Каждый должен понимать, что существуют растения, которые способны отпугнуть насекомых своим запахом.

Среди самых распространенных растений можно выделить:

1) Календула.

2) Пижма.

3) Лук.

4) Петрушка.

5) Горчица.

6) Томатная ботва.

7) Чеснок.

8) Валериана.

9) Гвоздика и другие.

Достаточно разложить стебли или листья вдоль троп, с помощью которых передвигаются муравьи.

Некоторые начинают высаживать перечисленные растения вблизи муравейников. Такой способ нельзя назвать эффективным, но для профилактики его вполне достаточно.

Отпугиватели

Выселить муравьев с участка можно различными отпугивателями. Среди основных можно выделить: