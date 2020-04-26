Как избавиться от муравьев на участке: народные рецепты

Появление муравьев на участке редко тревожит большинство дачников. Насекомые на первый взгляд не выглядят опасными.
Но, если детальнее взглянуть на их поведение и привычки, хуже вредителей сложно представить. Хотя, от них есть и определенная польза.
Поэтому стоит узнать о распространенных народных рецептах борьбы, которые станут открытием для большинства.
Растения и специи
Более простого метода борьбы с муравьями сейчас не найти. Каждый должен понимать, что существуют растения, которые способны отпугнуть насекомых своим запахом.
Среди самых распространенных растений можно выделить:
1) Календула.
2) Пижма.
3) Лук.
4) Петрушка.
5) Горчица.
6) Томатная ботва.
7) Чеснок.
8) Валериана.
9) Гвоздика и другие.
Достаточно разложить стебли или листья вдоль троп, с помощью которых передвигаются муравьи.
Некоторые начинают высаживать перечисленные растения вблизи муравейников. Такой способ нельзя назвать эффективным, но для профилактики его вполне достаточно.
Отпугиватели
Выселить муравьев с участка можно различными отпугивателями. Среди основных можно выделить:
- нашатырный спирт;
- высушенная гуща натурального кофе;
- средство для мытья посуды;
- сода;
- табачная пыль;
- сажа;
- молотый красный перец и многое другое.
Перечисленные средства отпугивают муравьев, поэтому они могут сменить место своего проживания.
Однако существуют ситуации, когда муравьи откажутся покидать свое жилье. Даже регулярное применение таких методов не сможет дать результатов.
Приманки
Приманки – это относительно простой и безопасный способ.
Самую простую приманку можно сделать, используя дрожжи, раскрошенные на блюдца, дополнительно можно добавить сахар и немного теплой воды. Ингредиенты тщательно перемешиваются между собой.
Суть приманки: вредители начинают активно переносить в норы сладкую приманку, а через определенная время она начинает бродить и портит все запасы продовольствия. Назвать такой способ эффективным нельзя, но его выбирают многие дачники в профилактических целях.
Борная кислота
Более эффективного способы борьбы сейчас не встретить. Главное преимущество этого способа – можно вытравить колонию за несколько дней. Рецепт приготовления приманки:
1) Две столовых ложки теплой воды.
2) Добавляется 1/3 чайная ложка борной кислоты.
3) 1 столовая ложка сахара, варенья или меда.
4) Все тщательно перемешивается.
5) Полученная смесь устанавливается недалеко от муравейника.
6) Через 2 дня смесь меняется на новую, так как старая быстро теряет свои полезные свойства.
Борная кислота – это сильнейший яд для муравьев. Однако наличие меда или сахара заставляет муравьев обратить внимание на такие припасы. А когда они начнут их есть, то пойдет заражение. Рабочие особи не погибают быстро, они успевают принести смесь в гнездо, отравляя маток и личинок.
Помните! Нельзя увеличивать количество борной кислоты. Повышенная концентрация будет убивать муравьев до их попадания в гнездо. Важно, чтобы они заразили других обитателей.
Вместо воды можно использовать фарш или размятый картофель. Компоненты стоит поменять в том случае, если не получилось сразу добиться желаемого эффекта.