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Александр Лукашенко в годовщину аварии на ЧАЭС посещает Наровлянский район

26.04.2020 10:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко в годовщину аварии на ЧАЭС посещает Наровлянский район

Президент Беларуси 26 апреля продолжает рабочую поездку в Гомельскую область, сегодня он посещает Наровлянский район, передает БЕЛТА.

Глава государства облетел район на вертолете, ознакомился с ходом полевых работ и по прибытию поинтересовался у председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья, как продвигается сев в Гомельской области. По словам Геннадия Соловья, посевная должна завершиться к 9 мая.

Глава государства также поинтересовался социально-экономическим развитием Гомельской области. 

Губернатор пояснил, что все проблемы в основном связаны с закрытием границ в других странах, из-за чего возникли трудности с экспортом. Сейчас предприятия переориентировались на внутренний рынок. «Договаривайтесь, когда восстановится вся логистика и заработают соседи. Если у вас будут контракты на поставку после пандемии, мы будем думать, как вам помочь», — добавил Президент.

Во время поездки в Наровлянский район Александр Лукашенко также планирует посетить деревню Завойть, где ему продемонстрируют жилые дома, построенные по проекту Светлогорского домостроительного комбината. По решению Гомельского облисполкома, их строительство было профинансировано на основании госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Фото: Пул Первого

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Президент Беларуси 26 апреля продолжает рабочую поездку в Гомельскую область, сегодня он посещает Наровлянский район, передает БЕЛТА. Глава государства облетел...
 
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