«Иного не дано» — Александр Лукашенко требует от регионов не просить деньги, а прорабатывать рынки

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня Президент посещает Наровлянский район.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует регионы на проработку рынков для сбыта производимой продукции. Об этом он заявил сегодня во время поездки в Наровлянский район, посещая совхоз-комбинат «Заря», передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства облетел район на вертолете, ознакомился с ходом полевых работ и по прибытию поинтересовался, как в целом подвигается сев в Гомельской области. О промежуточных результатах его проинформировал губернатор Геннадий Соловей. По его словам, все работы идут по плану, посевная должна завершиться к 9 мая.

Президент также поинтересовался социально-экономическим развитием Гомельской области. «Когда вы выйдете хотя бы в ноль? Ты даже не думай, что мы должны в силу каких-то психозов или пандемий, эпидемий сократить производство. Это исключено. Иного не дано, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Если вы будете сидеть: «Вот пандемия, дайте нам денег»… Никто не даст — это похоронить деньги. Вы прорабатывайте рынки по всем направлениям — начиная от фарфорового завода и заканчивая «Гомсельмашем».

Губернатор пояснил, что все проблемы в основном касаются экспортных поставок, которые после всплеска пандемии были прекращены из-за закрытия границ в других странах. Сейчас предприятия работают на внутренний рынок. «Договаривайтесь, когда восстановится вся логистика и заработают соседи. Если у вас будут контракты на поставку после пандемии, мы будем думать, как вам помочь», — добавил глава государства.

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Александр Лукашенко поручил проработать создание многоотраслевых производств в пострадавших после Чернобыля регионах

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил проработать создание многоотраслевых производств в пострадавших после Чернобыля регионах. Такие задачи глава государства поставил сегодня во время поездки в Наровлянский район, посещая совхоз-комбинат «Заря», передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы пока не знаем детально, на каком уровне находимся и за счет чего можно добавить. Поэтому надо проревизировать — это Брагин, Наровля, Хойники», — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, в этих районах надо создавать производственные многоотраслевые холдинги по разным направлениям, чтобы не просто восстанавливать эти территории, а развивать их. В каких сферах создавать производства — Президент поручил изучить. «Если надо под эти холдинги что-то, мы будем искать», — добавил он.

Глава государства также поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям доложить, что сейчас происходит в тридцатикилометровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. По его мнению, пришло время также заняться развитием этих территорий. Но ситуацию там надо дополнительно изучить. «Это небольшой кусок земли. Но что там будет завтра-послезавтра, какие перспективы? Надо посмотреть, каким образом мы будем возвращать обратно заповедную зону, когда время пройдет. А что можем сейчас там взять? Нельзя бросать ни одного гектара земли», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент добавил, что летом намерен побывать в этой местности.

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Александр Лукашенко возложил цветы к мемориалу памяти выселенным деревням Наровлянского сельсовета







Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 апреля во время рабочей поездки в Гомельскую область возложил цветы к гранитному мемориалу памяти выселенным деревням Наровлянского сельсовета в агрогородке Завойть, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Памятник был открыт в этом году к 34-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Он установлен рядом с Завойтянским сельским домом культуры.

Мемориал представляет собой трехконтурное сооружение, на котором изображены три дома. Они объединены в одну композицию и символизируют деревни Наровлянского (в 1986 году — Завойтянского) сельсовета: Романовку, Смолеговскую Рудню и Смолегов. Жители этих деревень после аварии на ЧАЭС были переселены в не загрязненные радионуклидами регионы.





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Александр Лукашенко о пострадавших от Чернобыля районах: на этой земле можно жить, и мы будем жить

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что в районах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, можно и нужно жить, реабилитировать эти территории. Об этом он заявил сегодня во время общения с жителями Наровлянского района, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня люди понимают и я, что на этой земле можно жить. Самое главное — мы здесь будем жить», — подчеркнул белорусский лидер.

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