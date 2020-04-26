Житель деревни Вылазы Алексей Горегляд принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

Источник материала: Полесская правда



Прошло 34 года со времени Чернобыльской аварии, а в сердцах людей до сих пор звучит отголосок трагических событий. Мы помним и ценим самопожертвование тех, кто в разное время принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Среди них и наш земляк Алексей Яковлевич Горегляд.

Алексей Яковлевич родом из деревни Вылазы. После учебы в ДОСААФ и службы в армии молодой парень устроился на работу шофером в проектно-изыскательский институт в Пинске. Вскоре он вернулся на малую родину – рабочие руки были нужны в совхозе «Молодельчицы», который затем присоединили к совхозу «Парохонский». Возможно, так спокойно и крутил бы баранку бензовоза Алексей Горегляд, но в 1987 году его вызвали по повестке и объявили, что придется ехать в чернобыльскую зону. Вспоминать о том периоде мой собеседник не любит: «А что рассказывать? Мы были молодые и не понимали всей опасности радиации». Ни он, ни его земляки не отказались ехать на загрязненные территории – во-первых, приказ есть приказ, во-вторых, о реальных масштабах аварии тогда не все знали.

Алексей Горегляд вместе с другими призванными мужчинами из Брестской области прибыл в деревню Рудаков Хойникского района, что на Гомельщине. От населенного пункта до Чернобыля – всего около 100 километров. Сегодня это так называемая зона проживания с периодическим радиационным контролем, совсем рядом находится Полесский радиационно-экологический заповедник. Алексей Яковлевич служил шофером в медсанбате, к слову, их полк также разбирал оставленные местными жителями дома. «Самое страшное – это пустые хаты и безлюдные деревни. А что касается защиты от радиации, то никакой спецодежды не было. Нам выдавали только дозиметр «Азимут», которым измеряли уровень загрязнения. Но мы и так понимали, что показатели высокие – самочувствие часто было плохое. Многие не осознавали, что радионуклиды поступают в организм с водой, продуктами питания, через воздух. Беда, одним словом».

Дома Алексея Яковлевича ждали супруга Любовь Васильевна и дочки Татьяна и Жанна. После возвращения продолжилась обычная жизнь. Семья обустроилась в Парохонске. Более сорока лет Алексей Яковлевич отработал шофером, сейчас продолжает трудиться слесарем. Радиационная нагрузка на организм не могла не сказаться на здоровье ликвидатора – особенно его беспокоит боль в суставах.

О событиях минувших лет скромный Алексей Яковлевич рассказывает мало: он считает, что военным и гражданским специалистам, которые ликвидировали последствия катастрофы с самого ее начала, пришлось намного сложнее. Но хочется подчеркнуть – наш земляк так же достойно выполнил свой долг в непростое время.

Наталья МИЛЕВСКАЯ

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