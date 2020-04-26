Рекомендации о соблюдении социального дистанцирования

Источник материала: Полымя





Сегодня много говорят о социальном дистанцировании. Разберемся, как его соблюдать в реальной жизни.

Под социальным дистанцированием понимается комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на остановку или замедление распространения инфекционных заболеваний.

Основные рекомендации следующие:

Не выходите из дома без крайней необходимости. Избегайте посещения мест с большим количеством людей. Соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра между людьми. Замените личный контакт на связь по телефону либо с использованием мессенджеров. Если вы относитесь к группе высокого риска – лицам старшего и пожилого возраста либо с хроническими заболеваниями, независимо от возраста, то не принимайте никого у себя дома, за исключением контактов при получении жизненно важных услуг. А также попросите родных и знакомых помочь вам с обеспечением бытовых потребностей. Избегайте физических контактов, включая рукопожатия и объятия. Открывайте двери не ладонью. Постарайтесь не касаться руками лица. Как можно чаще мойте руки, обрабатывайте спиртосодержащим антисептиком (гелем, салфетками). При необходимости также больше используйте одноразовые бумажные платки, полотенца, салфетки, особенно касаясь поверхностей. Чаще проветривайте помещения. Проводите дезинфекцию поверхностей, особенно дверных ручек и дверей. Не пользуйтесь общими столовыми приборами, не ешьте из одной тарелки и не передавайте другим еду, которую вы попробовали или откусили.

Юлия ГУРЕЕВА,

заведующий Лукской АВОП