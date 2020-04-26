Рекомендации о соблюдении социального дистанцирования

Сегодня много говорят о социальном дистанцировании. Разберемся, как его соблюдать в реальной жизни.
Под социальным дистанцированием понимается комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на остановку или замедление распространения инфекционных заболеваний.
Основные рекомендации следующие:
- Не выходите из дома без крайней необходимости.
- Избегайте посещения мест с большим количеством людей.
- Соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра между людьми.
- Замените личный контакт на связь по телефону либо с использованием мессенджеров.
- Если вы относитесь к группе высокого риска – лицам старшего и пожилого возраста либо с хроническими заболеваниями, независимо от возраста, то не принимайте никого у себя дома, за исключением контактов при получении жизненно важных услуг. А также попросите родных и знакомых помочь вам с обеспечением бытовых потребностей.
- Избегайте физических контактов, включая рукопожатия и объятия.
- Открывайте двери не ладонью.
- Постарайтесь не касаться руками лица.
- Как можно чаще мойте руки, обрабатывайте спиртосодержащим антисептиком (гелем, салфетками). При необходимости также больше используйте одноразовые бумажные платки, полотенца, салфетки, особенно касаясь поверхностей.
- Чаще проветривайте помещения.
- Проводите дезинфекцию поверхностей, особенно дверных ручек и дверей.
- Не пользуйтесь общими столовыми приборами, не ешьте из одной тарелки и не передавайте другим еду, которую вы попробовали или откусили.
Юлия ГУРЕЕВА,
заведующий Лукской АВОП