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Путин и Трамп приняли совместное завление к 75-летию встречи на Эльбе

26.04.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент РФ Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"25 апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня исторической встречи советских и американских солдат, которые пожали друг другу руки на поврежденном мосту через реку Эльба. Это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима", - говорится в распространенном пресс-службой полном тексте заявления лидеров двух стран.

Как отмечают президенты, "встреча на Эльбе - кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года". "Эта совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий", - подчеркивается в заявлении.

"Мы также отмечаем вклад миллионов мужчин и женщин, которые на трудовом фронте произвели огромное количество военной продукции, предназначенной для использования по всему миру. Работники и предприятия тыла сыграли ключевую роль в обеспечении союзных сил средствами, необходимыми для победы", - говорится в документе.


Путин и Трамп подчеркивают: "Дух Эльбы" является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели".

"Давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам XXI века, мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт", - отмечается в заявлении президентов РФ и США.
 
 
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Президент РФ Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и...
 
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