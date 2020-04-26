Путин и Трамп приняли совместное завление к 75-летию встречи на Эльбе

"25 апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня исторической встречи советских и американских солдат, которые пожали друг другу руки на поврежденном мосту через реку Эльба. Это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима", - говорится в распространенном пресс-службой полном тексте заявления лидеров двух стран.





Как отмечают президенты, "встреча на Эльбе - кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года". "Эта совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий", - подчеркивается в заявлении.





"Мы также отмечаем вклад миллионов мужчин и женщин, которые на трудовом фронте произвели огромное количество военной продукции, предназначенной для использования по всему миру. Работники и предприятия тыла сыграли ключевую роль в обеспечении союзных сил средствами, необходимыми для победы", - говорится в документе.









Путин и Трамп подчеркивают: "Дух Эльбы" является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели".





"Давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам XXI века, мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт", - отмечается в заявлении президентов РФ и США.