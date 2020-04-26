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Италия не станет открывать границы для туристов до конца года
Источник материала: ОНТ
Италия не собирается открывать границы для туристов до конца года, сообщил в интервью газете
При этом министр добавил, что возможно в мае в Италии возобновится работа музеев и главных достопримечательностей, среди которых – Колизей и Помпеи.
Фото: © REUTERS / Massimo Pinca
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Италия не собирается открывать границы для туристов до конца года, сообщил в интервью газете La Repubblica министр культуры и туризма страны Дарио...
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