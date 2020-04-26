|
Все на субботник: в парках и дворах Беларуси наводят порядок
26.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Чистота – залог здоровья. Жители Беларуси вышли на республиканский субботник – наводят чистоту в парках и дворах, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Убрать прошлогоднюю листву и мусор, подмести дорожки. Активисты Белорусского республиканского союза молодежи наводят прядок в парке имени Марата Казея. Советский герой-пионер и сегодня для многих подростков – пример доблести. Место для субботника выбрали неслучайно, скоро юбилей Победы.
Это в советские времена субботник был делом обязательным. Сегодня насильно гнуть спину никого не заставляют. Впрочем, идея работы на свежем воздухе в Беларуси оказалась популярной. Если раньше трудились за идеи коммунизма, сегодня – ради пользы и красоты.
Пока у реки Свислочь строители возводили из монолита новую набережную, по соседству руководство минской милиции высаживало березовую аллею, на всякий случай прихватив с собой салфетки и антисептики. Меры предосторожности ведь никто не отменял.
Глава президентской администрации в эту субботу сменил деловой костюм на рабочую форму. Вместо портфеля с важными документами в руки взял лопату. С коллегами Игорь Сергеенко за пару часов высадил сотню деревьев и полтысячи кустарников. Помогали и сотрудники коммунальных служб.
Социальная поддержка – одна из главных задач мероприятия. Деньги за рабочий день в субботу направят на реконструкцию школ и детских садов, подготовку оздоровительных лагерей к сезону. Так что субботник – это и нагрузка хорошая, и помощь тем, кто действительно в этом нуждается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас субботник не является обязательным, но идея работы на свежем воздухе в Беларуси оказалась популярной.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)