Все на субботник: в парках и дворах Беларуси наводят порядок

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Чистота – залог здоровья. Жители Беларуси вышли на республиканский субботник – наводят чистоту в парках и дворах, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Убрать прошлогоднюю листву и мусор, подмести дорожки. Активисты Белорусского республиканского союза молодежи наводят прядок в парке имени Марата Казея. Советский герой-пионер и сегодня для многих подростков – пример доблести. Место для субботника выбрали неслучайно, скоро юбилей Победы.

«Славно потрудились, также дали старт большом проекту «Никто не забыт, ничто не забыто», он будет проходить до дня Победы», – рассказал первый секретарь общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Дмитрий Воронюк.

Это в советские времена субботник был делом обязательным. Сегодня насильно гнуть спину никого не заставляют. Впрочем, идея работы на свежем воздухе в Беларуси оказалась популярной. Если раньше трудились за идеи коммунизма, сегодня – ради пользы и красоты.



«Я не вижу ничего плохого, чтобы выйти раз в году, помочь благоустроить наши парки, тем более что здесь всегда весело, можно найти новые знакомства», – рассказал студент Белорусского государственного технологического университета Сергей Ширко.

Пока у реки Свислочь строители возводили из монолита новую набережную, по соседству руководство минской милиции высаживало березовую аллею, на всякий случай прихватив с собой салфетки и антисептики. Меры предосторожности ведь никто не отменял.

«Когда принимали решение о поведении субботника и высадке деревьев, были разные мнения, стоит ли, но когда ветераны сказали, что, мол, товарищ генерал, мы будем трудиться, то и у молодежи вопросов не было больше», – отметил начальник Главного управления внутренних дел Мингорисполкома Иван Кубраков.

Глава президентской администрации в эту субботу сменил деловой костюм на рабочую форму. Вместо портфеля с важными документами в руки взял лопату. С коллегами Игорь Сергеенко за пару часов высадил сотню деревьев и полтысячи кустарников. Помогали и сотрудники коммунальных служб.

«Дождей не было. Потому земля сухая, но потренироваться после зимы многие изъявили желание. Некоторые сотрудники в администрации работают, а здесь порядка 25 человек», – отметил Игорь Сергеенко.

Социальная поддержка – одна из главных задач мероприятия. Деньги за рабочий день в субботу направят на реконструкцию школ и детских садов, подготовку оздоровительных лагерей к сезону. Так что субботник – это и нагрузка хорошая, и помощь тем, кто действительно в этом нуждается.