ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Все на субботник: в парках и дворах Беларуси наводят порядок

26.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Чистота – залог здоровья. Жители Беларуси вышли на республиканский субботник – наводят чистоту в парках и дворах, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Убрать прошлогоднюю листву и мусор, подмести дорожки. Активисты Белорусского республиканского союза молодежи наводят прядок в парке имени Марата Казея. Советский герой-пионер и сегодня для многих подростков – пример доблести. Место для субботника выбрали неслучайно, скоро юбилей Победы.

«Славно потрудились, также дали старт большом проекту «Никто не забыт, ничто не забыто», он будет проходить до дня Победы», – рассказал первый секретарь общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Дмитрий Воронюк.

Это в советские времена субботник был делом обязательным. Сегодня насильно гнуть спину никого не заставляют. Впрочем, идея работы на свежем воздухе в Беларуси оказалась популярной. Если раньше трудились за идеи коммунизма, сегодня – ради пользы и красоты.

«Я не вижу ничего плохого, чтобы выйти раз в году, помочь благоустроить наши парки, тем более что здесь всегда весело, можно найти новые знакомства», – рассказал студент Белорусского государственного технологического университета Сергей Ширко.

Пока у реки Свислочь строители возводили из монолита новую набережную, по соседству руководство минской милиции высаживало березовую аллею, на всякий случай прихватив с собой салфетки и антисептики. Меры предосторожности ведь никто не отменял.

«Когда принимали решение о поведении субботника и высадке деревьев, были разные мнения, стоит ли, но когда ветераны сказали, что, мол, товарищ генерал, мы будем трудиться, то и у молодежи вопросов не было больше», – отметил начальник Главного управления внутренних дел Мингорисполкома Иван Кубраков.

Глава президентской администрации в эту субботу сменил деловой костюм на рабочую форму. Вместо портфеля с важными документами в руки взял лопату. С коллегами Игорь Сергеенко за пару часов высадил сотню деревьев и полтысячи кустарников. Помогали и сотрудники коммунальных служб.

«Дождей не было. Потому земля сухая, но потренироваться после зимы многие изъявили желание. Некоторые сотрудники в администрации работают, а здесь порядка 25 человек», – отметил Игорь Сергеенко.

Социальная поддержка – одна из главных задач мероприятия. Деньги за рабочий день в субботу направят на реконструкцию школ и детских садов, подготовку оздоровительных лагерей к сезону. Так что субботник – это и нагрузка хорошая, и помощь тем, кто действительно в этом нуждается.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас субботник не является обязательным, но идея работы на свежем воздухе в Беларуси оказалась популярной.
 
Новости дня
Новости разные
 
Романчук: Если бизнесмены продолжат сюсюкаться с органами власти, то станут соучастниками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика