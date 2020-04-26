|
Романчук: Если бизнесмены продолжат сюсюкаться с органами власти, то станут соучастниками
Источник материала: Партизан
Известный экономист подробно расписывает указ президента № 143 от 24 апреля «О поддержке экономики», констатируя, что документ «оставляет горький осадок у всех заинтересованных сторон».
– Если все значимые белорусские бизнес ассоциации до конца мая 2020-го не проведут совместную, мощную ассамблею национального предпринимательства с одним единственным вопросом «О доверии президенту Александру Лукашенко и Совету Министров», если они продолжат сюсюкаться с откровенно унижающими их органами власти в рамках Советов по развитию предпринимательства или Общественно-консультативных советов, то сами бизнес ассоциации станут соучастниками операции «Ликвидация МСБ и ИП». Это как раз сценарий мощных номенклатурно-силовых группировок, которые и в указе № 143 показали, кто в белорусском доме хозяин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный экономист подробно расписывает указ президента № 143 от 24 апреля «О поддержке экономики», констатируя, что документ «оставляет горький осадок у всех...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)