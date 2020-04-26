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Романчук: Если бизнесмены продолжат сюсюкаться с органами власти, то станут соучастниками

26.04.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный экономист подробно расписывает указ президента № 143 от 24 апреля «О поддержке экономики», констатируя, что документ «оставляет горький осадок у всех заинтересованных сторон».

Объяснив на пальцах, что с ним не так, Ярослав Романчук обращается к бизнес-сообществу:

– Если все значимые белорусские бизнес ассоциации до конца мая 2020-го не проведут совместную, мощную ассамблею национального предпринимательства с одним единственным вопросом «О доверии президенту Александру Лукашенко и Совету Министров», если они продолжат сюсюкаться с откровенно унижающими их органами власти в рамках Советов по развитию предпринимательства или Общественно-консультативных советов, то сами бизнес ассоциации станут соучастниками операции «Ликвидация МСБ и ИП». Это как раз сценарий мощных номенклатурно-силовых группировок, которые и в указе № 143 показали, кто в белорусском доме хозяин.
 
 
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Известный экономист подробно расписывает указ президента № 143 от 24 апреля «О поддержке экономики», констатируя, что документ «оставляет горький осадок у всех...
 
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