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В Минске почтили память жертв чернобыльской трагедии

26.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета


В Минске сегодня почтили память жертв чернобыльской катастрофы, передает корреспондент БЕЛТА.

Традиционная церемония в день 34-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС прошла в столичном парке Дружбы народов. Цветы к мемориалу возложили представители Администрации Президента, Совета Министров, Совета Республики и Палаты Представителей Национального собрания, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Мингорисполкома.

В Минске почтили память жертв чернобыльской трагедии
В Минске почтили память жертв чернобыльской трагедии
В Минске почтили память жертв чернобыльской трагедии
В Минске почтили память жертв чернобыльской трагедии

По словам начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Cергея Шпарло, в Беларуси уделяется много внимания проблемам чернобыльской катастрофы, проводится большая работа по реабилитации. «Реализуется уже пятая государственная программа по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Только в прошлом году по этой программе было выделено Br522 млн на мероприятия по реабилитации. Сюда входит строительство жилых домов, квартир, газификация населенных пунктов, прокладка водопроводных сетей, оздоровление детей в детских реабилитационно-оздоровительных центрах, социальные гарантии и выплаты категории населения, имеющей льготы. За все время действия подобных государственных программ было выделено более $19 млрд», — рассказал он.

В Минске почтили память жертв чернобыльской трагедии
В Минске почтили память жертв чернобыльской трагедии

Член постоянной комиссии Палаты представителей по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Игорь Хлобукин отметил большой вклад жителей Беларуси, Украины, России и других стран в ликвидацию последствий аварии. «Только по официальным данным, более 600 тыс. человек участвовали в ликвидации последствий этой катастрофы. Радиация затронула жизни более 8 млн человек, проживавших на территории бывшего СССР. При этом 52 тыс. кв.км было выведено из оборота в связи с радиационным заражением. Из зоны отчуждения в новые места было отселено более 400 тыс. человек. Сегодня государство делает все возможное, чтобы помочь в материально-техническом плане ветеранам, ликвидаторам. Многих из них, к сожалению, уже нет в живых, поэтому поддержку и внимание заслуживают семьи погибших. Мы должны сделать все, чтобы такое не повторилось», — подчеркнул он.

В Минске почтили память жертв чернобыльской трагедии
В Минске почтили память жертв чернобыльской трагедии
В Минске почтили память жертв чернобыльской трагедии

Чернобыльская авария затронула значительную часть Беларуси. На территориях радиоактивного загрязнения оказалось 3678 населенных пунктов, в которых проживало 2,2 млн человек. 479 населенных пунктов прекратили существование. С пострадавших от чернобыльской катастрофы территорий отселено 137,7 тыс. человек, из них 75% — жители Гомельской области. Одновременно с эвакуацией и организованным переселением самостоятельно покинули территории радиоактивного загрязнения около 200 тыс. человек.-0-

В Минске почтили память жертв чернобыльской трагедии

Фото Рамиля Насибулина

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске сегодня почтили память жертв чернобыльской катастрофы, передает корреспондент БЕЛТА. Традиционная церемония в день 34-й годовщины аварии на Чернобыльской...
 
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