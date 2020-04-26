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Появились изображения астероида, который пролетит рядом с Землей через три дня
Источник материала: Tut.by
Астрономическая обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико сделала радиолокационное изображение астероида 1998 OR2, который 29 апреля пролетит рядом с нашей планетой. Об этом
NASA отнесло это небесное тело, имеющее 1,8−4,1 километра в диаметре, к «потенциально опасным» для нашей планеты объектам, так как маршрут его полета пересекает земную орбиту. Но на деле астероид пролетит рядом с Землей на расстоянии в 6,3 миллиона километров.
Для сравнения — среднее расстояние между центрами Земли и Луны составляет около 385 тысяч километров. Так что нам не стоит бояться столкновения астероида 1998 OR2 с нашей планетой.
В своем твите сотрудники обсерватории, который сейчас вынуждены з-за пандемии носить на работе респираторы и перчатки,
Астроид также можно будет наблюдать с 28 апреля при помощи онлайн-проекта «
Издание подчеркивает, что мы можем не бояться, что в ближайшее время на Землю упадет астероид. NASA обнаружило и отследило подавляющее большинство гигантских астероидов, которые могут пересечь земную орбиту, и ни один из них не представляет угрозы для нашей планеты в обозримом будущем.
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Астероид пролетит рядом с Землей на расстоянии в 6,3 миллиона километров.
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