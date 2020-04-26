|
Пожилые люди часто беззащитны от угрозы преступников
26.04.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Обеспокоенность у прокуроров вызвал и тот факт, что у людей старшего возраста стали чаще похищать деньги с использованием компьютерной техники и телекоммуникационных сетей.
Например, 20 января 2020 года возбуждено уголовное дело по факту хищения с карт-счета 64-летнего жителя г.Барановичи более 300 рублей. Реквизиты платежной карточки потерпевший, введенный в заблуждение, передал неизвестному лицу, которое от чужого имени вступило с ним в переписку в социальной сети.
От противоправных действий пострадала и 59-летняя жительница Каменецкого района, которая сообщила реквизиты своей платежной карточки неустановленному лицу для оплаты товара на одной из популярных торговых интернет-площадок. Вскоре средства с ее счета были списаны.
По мнению прокуроров, люди старшего возраста становились жертвами таких преступлений, поскольку с освоением новых технологий не видели связанные с ними криминогенные риски.
Нередко хищения денег со счетов потерпевших становились возможны после незаконного завладевания другими лицами их банковскими карточками.
Так, прокуратура Ляховичского района 3 апреля 2020 года направила в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в хищении денег 64-летнего односельчанина. Как установлено, обвиняемый не позднее декабря 2019 года, воспользовавшись свободным доступом в дом потерпевшего, тайно похитил принадлежавшую пенсионеру банковскую карточку с записанным на листе бумаги пин-кодом.
В истекшем периоде 2020 года за хищение путем использования компьютерной техники по ст.212 УК в регионе осуждены 48 лиц.
По инициативе прокуратуры Брестской области комплекс мероприятий по предупреждению преступлений в сфере высоких технологий включен в региональный комплексный план по профилактике правонарушений на 2020 год.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)