Брестчане снова вышли на воскресный протест в центр города

"Еврорадио" . На мероприятии также присутствуют люди в штатском с камерами, передает





Эксперты говорят, что экологический протест в Бресте превращается в политический. Теперь противники строительства протестуют не только против запуска предприятия, но и против властей.





Неделю назад были задержаны и осуждены на 15 суток за организацию несанкционированного массового митинга 12 апреля лидеры протестов Дмитрий Бекалюк, Александр Кабанов и Дмитрий Андросюк.





Строительство аккумуляторного завода "АйПауэр" в СЭЗ "Брест" началось в конце 2017 года. Запуск предприятия был запланирован на август 2018 года, с тех пор сроки регулярно продлеваются. Одна из причин такой ситуации — кампания против завода, которую развернули местные активисты. Они считают производство неэкологичным и несущим угрозу окружающей среде. Начиная с 4 марта 2018 года противники завода каждое воскресенье на главную площадь Бреста "покормить голубей", поаплодировать и пройтись по городу.



