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Брестчане снова вышли на воскресный протест в центр города

26.04.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

26 апреля жители Бреста вышли на традиционный воскресный протест против аккумуляторного завода, который, по слухам, будет запущен в ближайшее время. Несколько десятков человек собрались на площади Ленина и прошли по улице Советской. Проезжающие мимо автомобили сигналят протестующим в знак поддержки.

На мероприятии также присутствуют люди в штатском с камерами, передает "Еврорадио".

Эксперты говорят, что экологический протест в Бресте превращается в политический. Теперь противники строительства протестуют не только против запуска предприятия, но и против властей.

Неделю назад были задержаны и осуждены на 15 суток за организацию несанкционированного массового митинга 12 апреля лидеры протестов Дмитрий Бекалюк, Александр Кабанов и Дмитрий Андросюк.

Строительство аккумуляторного завода "АйПауэр" в СЭЗ "Брест" началось в конце 2017 года. Запуск предприятия был запланирован на август 2018 года, с тех пор сроки регулярно продлеваются. Одна из причин такой ситуации — кампания против завода, которую развернули местные активисты. Они считают производство неэкологичным и несущим угрозу окружающей среде. Начиная с 4 марта 2018 года противники завода каждое воскресенье на главную площадь Бреста "покормить голубей", поаплодировать и пройтись по городу.
 
Теги: Брест
 
 
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26 апреля жители Бреста вышли на традиционный воскресный протест против аккумуляторного завода, который, по слухам, будет запущен в ближайшее время. Несколько...
 
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