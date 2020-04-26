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Один из самых популярных минских баров закрывается навсегда
Источник материала: Tut.by
Бар «Винный шкаф» с улицы Революционной, 30 закрывается навсегда. Он проработал в столице пять лет. Об этом в соцсетях
Сегодня «Винный шкаф» работает последний день. Ольга написала, что закрытие бара — очень непростое решение.
— Но иногда бывает так, чтобы дать родиться новому, нужно чем-то пожертвовать. Самое главное, моя команда останется со мной. Как только закончится пандемия, мы открываем новый проект. Ведь заведение делают не стены, а люди, которые там работают и вы, наши любимые гости. Сразу отвечу: да, сложно, да, больно. Но жизнь есть жизнь.
Бар «Винный шкаф» открылся в Минске в 2015 году. Он стал одним из самых популярных у горожан столичных винных баров. В прошлом году
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Бар «Винный шкаф» с улицы Революционной, 30 закрывается навсегда. Он проработал в столице пять лет. Об этом в соцсетях сообщила ресторатор Ольга Мазур, совладелица...
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