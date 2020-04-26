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«Смеялась и плакала одновременно»: британка забавно постригла свою собаку

26.04.2020 14:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Смеялась и плакала одновременно»: британка забавно постригла свою собаку

Британка Рейчед Шарп случайно превратила своего ретривера в «собаку-копилку». Пост с фотографиями она опубликовала у себя в Facebook.

Во время карантина многие люди остались без возможности посетить парикмахерские, поэтому кому-то приходится брать машинку для стрижки в руки впервые. Только, как оказалось, от карантинных стрижек страдают не только люди, но и животные.

Женщина стригла бороду своему мужу при помощи машинки, когда Эви подошла к ней. Рэйчел в шутку поднесла машинку к голове собаки. В этот момент собака неожиданно дёрнула головой и тут же лишилась прямоугольного кусочка шерсти на макушке.


Выстриженный кусочек очень напомнил хозяйке и пользователям Сети отверстие для монет в копилке.

Хозяйка смеялась и плакала одновременно, глядя на собаку. Чтобы заглдить свою вину, Рейчел пришлось подкупить своего питомца хорошим куском курицы.

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Британка Рейчед Шарп случайно превратила своего ретривера в «собаку-копилку». Пост с фотографиями она опубликовала у себя в Facebook. Во время карантина многие люди...
 
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