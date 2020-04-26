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РПЦ призывает женщин не перечить мужьям
Источник материала: Партизан
Глава синодального Отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Пантелеимон высказал мнение, что во избежание конфликтов в семье жена не должна делать мужу замечаний.
"Как жить в послушании мужу, меня спрашивают. Нужно для начала перестать делать замечания", - сказал иерарх в прямом эфире в интернете.
При этом он рекомендовал женщинам наложить на себя наказание за замечания супругу: "Например, дать такое обещание Богу: если я делаю замечание, то я делаю вечером 10 поклонов, несмотря на Пасху, или целый день не ем шоколад, или не сижу в интернете".
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Глава синодального Отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Пантелеимон высказал мнение, что во избежание конфликтов в семье жена...
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