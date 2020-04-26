РПЦ призывает женщин не перечить мужьям













"Как жить в послушании мужу, меня спрашивают. Нужно для начала перестать делать замечания", - сказал иерарх в прямом эфире в интернете.





При этом он рекомендовал женщинам наложить на себя наказание за замечания супругу: "Например, дать такое обещание Богу: если я делаю замечание, то я делаю вечером 10 поклонов, несмотря на Пасху, или целый день не ем шоколад, или не сижу в интернете".