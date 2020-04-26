В Беларуси будут активнее использовать районы, пострадавшие от аварии на ЧАЭС

Глава государства сказал, что сегодня «пришло время активно осваивать этот край», и предложил создать в Брагине, Наровле и Хойниках многоотраслевые производства и холдинги. По его мнению, это могут быть сельхознаправление, лесопиление, заготовка и, возможно, еще что-то. «Мы подумаем. И до конца года примем решение», — сообщил Лукашенко.



