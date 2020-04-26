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В Беларуси будут активнее использовать районы, пострадавшие от аварии на ЧАЭС

26.04.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В районах Беларуси, которые пострадали от катастрофы на Чернобыльской АЭС, можно и нужно жить, заявил президент Александр Лукашенко во время поездки в Наровлянский район 26 апреля.

Глава государства сказал, что сегодня «пришло время активно осваивать этот край», и предложил создать в Брагине, Наровле и Хойниках многоотраслевые производства и холдинги. По его мнению, это могут быть сельхознаправление, лесопиление, заготовка и, возможно, еще что-то. «Мы подумаем. И до конца года примем решение», — сообщил Лукашенко.
 
 
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В районах Беларуси, которые пострадали от катастрофы на Чернобыльской АЭС, можно и нужно жить, заявил президент Александр Лукашенко во время поездки в...
 
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