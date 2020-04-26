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34 года с момента аварии на ЧАЭС. В Минске почтили память героев-чернобыльцев

26.04.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Церемония, посвященная 34-й годовщине катастрофы на ЧАЭС, прошла накануне в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Память героев-чернобыльцев чтили у мемориальной доски Василия Игнатенко.

34 года с момента аварии на ЧАЭС. В Минске почтили память героев-чернобыльцев

Трагедия на атомной станции в Чернобыле произошла 26 апреля 1986 года. Первый и самый жестокий удар приняли на себя пожарные, которых называют «шеренгой № 1». Это Владимир Правик, Виктор Кибенок, Владимир Тишура, Николай Титенок, Николай Ващук и Василий Игнатенко.

Ежегодно ликвидаторы и сотрудники МЧС собираются на митинг и чтят погибших минутой молчания. Добавим, в органах и подразделениях МЧС сейчас работают несколько десятков участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

34 года с момента аварии на ЧАЭС. В Минске почтили память героев-чернобыльцев

34 года с момента аварии на ЧАЭС. В Минске почтили память героев-чернобыльцев

34 года с момента аварии на ЧАЭС. В Минске почтили память героев-чернобыльцев

Люди в материале: Владимир Правик, Виктор Кибенок, Владимир Тишура, Николай Титенок, Николай Ващук, Василий Игнатенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Церемония, посвященная 34-й годовщине катастрофы на ЧАЭС, прошла накануне в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Память...
 
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