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34 года с момента аварии на ЧАЭС. В Минске почтили память героев-чернобыльцев
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Церемония, посвященная 34-й годовщине катастрофы на ЧАЭС, прошла накануне в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Память героев-чернобыльцев чтили у мемориальной доски Василия Игнатенко.
Трагедия на атомной станции в Чернобыле произошла 26 апреля 1986 года. Первый и самый жестокий удар приняли на себя пожарные, которых называют «шеренгой № 1». Это Владимир Правик, Виктор Кибенок, Владимир Тишура, Николай Титенок, Николай Ващук и Василий Игнатенко.
Ежегодно ликвидаторы и сотрудники МЧС собираются на митинг и чтят погибших минутой молчания. Добавим, в органах и подразделениях МЧС сейчас работают несколько десятков участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
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Новости Беларуси. Церемония, посвященная 34-й годовщине катастрофы на ЧАЭС, прошла накануне в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Память...
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