|
Своим звериным отношением к народу показали, кто они. Подпольщица рассказала, что происходило на улицах Минска во время войны
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Как бы ни была изобретательна немецкая пропаганда, большинство белорусов изначально восприняли оккупационные власти как захватчиков и недоброжелателей.
Нацистские идеологи допускали одну ошибку за другой. Потому как ни одно слово в газетах и листовках не подтверждалось в действительности – люди видели своими глазами все попытки построить в Беларуси «Новую Европу».
Софья Хоружева, подпольщица, переводчица в Минской канцелярии железных дорог (1941-1944 гг.), ветеран Великой Отечественной войны:
Своим поведением, своим звериным обликом, своим звериным отношением к народу, к убийствам, к вешению, к расстрелам они без всякой пропаганды показали, кто они.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Своим звериным отношением к народу показали, кто они. Подпольщица рассказала, что происходило на улицах Минска во время войны
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)