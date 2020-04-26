Лукашенко регионам: никто денег не даст, прорабатывайте рынки по всем направлениям

"Когда вы выйдете хотя бы в ноль? Ты даже не думай, что мы должны в силу каких-то психозов или пандемий, эпидемий сократить производство. Это исключено. Иного не дано. Если вы будете сидеть: "Вот пандемия, дайте нам денег"... Никто не даст - это похоронить деньги. Вы прорабатывайте рынки по всем направлениям - начиная от фарфорового завода и заканчивая "Гомсельмашем", - заявил Лукашенко в ходе поездки в Наровлянский район, посещая совхоз-комбинат "Заря". Президента цитирует его пресс-служба.





Глава государства облетел район на вертолете, ознакомился с ходом полевых работ и по прибытию поинтересовался, как в целом, подвигается сев в Гомельской области. О промежуточных результатах его проинформировал губернатор Геннадий Соловей. По его словам, все работы идут по плану, посевная должна завершиться к 9 мая.





Говоря о социально-экономическом развитии Гомельской области, губернатор пояснил, что все проблемы в основном касаются экспортных поставок, которые после всплеска пандемии были прекращены из-за закрытия границ в других странах. Сейчас предприятия работают на внутренний рынок. "Договаривайтесь, когда восстановится вся логистика и заработают соседи. Если у вас будут контракты на поставку после пандемии, мы будем думать, как вам помочь", - добавил Лукашенко.



